Apple'ın yeni Siri güncellemesi iOS 18.4'e yetişmeyecek

Haber Merkezi

Apple'ın merakla beklenen yapay zeka destekli Siri asistanının yeni sürümünün çıkışı, yaşanan yazılım hataları ve mühendislik sorunları nedeniyle tehlikeye girdi.

Bloomberg'in haberine göre, şirketin yazılımı tamamlamak için hala yoğun bir şekilde çalıştığı ve nisan ayında çıkması planlanan bazı özelliklerin mayıs ayına veya daha sonrasına ertelenebileceği belirtiliyor.

APPLE INTELLIGENCE'IN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Siri'nin yeni sürümü, Apple'ın yapay zeka alanında rakiplerine yetişme ve iPhone satışlarını artırma çabalarının bir parçası olan Apple Intelligence platformunun önemli bir parçası.

Ancak, Apple Intelligence'ın lansmanı da sorunsuz olmadı. Ekim ayında piyasaya sürülen yazılım, bazı hatalar ve aksaklıklar nedeniyle eleştirildi.

Apple, Çin'deki cihazlarına yapay zeka özellikleri eklemek için Alibaba ve Baidu ile iş birliği yapıyor. Bu çalışmalar, Siri'nin yeni sürümünden ayrı olarak yürütülüyor.

YENİ SİRİ'DE NELER DEĞİŞECEK

Apple, geçtiğimiz haziran ayında Siri'ye gelecek üç önemli geliştirmeyi duyurmuştu:

Kullanıcının verilerine erişerek soruları daha iyi yanıtlama ve eylemler gerçekleştirme.

Uygulamaları daha hassas bir şekilde kontrol etme.

Cihazın ekranında ne olduğunu görüp bu bağlamda kullanıcılara daha iyi hizmet verme.

ERTELENME RİSKİ

Apple, bu değişiklikleri iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte nisan ayında kullanıma sunmayı planlıyordu.

Ancak, yaşanan sorunlar nedeniyle bazı özelliklerin iOS 18.5 güncellemesine kadar ertelenmesi veya tamamen kaldırılması gündemde.

YENİ ÖZELLİKLER

Yeni Siri, kullanıcıların bilgilerine ve iletişimine sorunsuz bir şekilde erişebilecek.

Örneğin, kullanıcılar bir arkadaşlarıyla mesajlaşırken bahsettikleri bir dosyayı veya şarkıyı isteyebilecek ve Siri otomatik olarak bu öğeyi bulabilecek.

Apple çalışanları tarafından test edilen yeni Siri, bu özelliklerin henüz istikrarlı bir şekilde çalışmadığını ortaya koydu.

Bu nedenle, Apple'ın iOS 18.4'ün beta sürümünü önümüzdeki hafta yayınlamadan önce bu sorunları çözmesi gerekiyor.