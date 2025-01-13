Apple'ın yeni uygulaması ortaya çıktı: Karşınızda Apple Invites

Haber Merkezi

Apple, iOS 18.3 güncellemesiyle birlikte Apple Invites adlı yeni bir uygulama yayınladı.

Bu uygulama, kullanıcıların toplantı ve etkinlikleri kolayca planlamasını ve davet göndermesini sağlıyor.

APPLE INVİTES UYGULAMASI

Apple Invites, kullanıcıların etkinlik oluşturmasını, katılımcıları davet etmesini ve yanıtları takip etmesini sağlayan bir etkinlik planlama uygulaması.

Uygulama, iOS 18.2 beta sürümünde ortaya çıkmıştı ve iOS 18.3 ile birlikte tüm kullanıcılara sunulacak.

iOS 18.3 ÇIKIŞ TARİHİ

iOS 18.3'ün kararlı sürümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor. Bu güncelleme ile birlikte Apple Invites uygulaması da tüm kullanıcılara sunulacak.