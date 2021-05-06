Arapların ilk Ay aracını Elon Musk fırlatacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geliştirmeye devam ettiği uzay aracı, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmuştu. BAE, Mars'a uydu göndermiş ve bunu yapabilen ilk Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti.

BAE, şimdi de geliştirmeye devam ettiği uzay aracını Ay'a göndererek bunu yapan ilk Arap ülkesi olmak istiyor.

BAE'nin uzay ajansı Mohammed Bin Rashid Uzay Merkezi'nin kısa süre önce duyurduğu sözleşmeye göre, Tokyo merkezli uzay şirketi ISpace, yolculuk sırasında uzay aracına enerji ve kablolu iletişim imkanı sağlayacak.

SPACEX FIRLATACAK

Rashid isimli Ay aracı, Ispace'in iniş aracına yüklenecek. Fırlatma, ABD'nin Florida eyaletindeki tesiste Elon Musk'ın SpaceX şirketinin tasarladığı Falcon 9 roketiyle 2022'de gerçekleşecek.

10 kilogram ağırlığındaki Rashid, şu anda Mohammed Bin Rashid Uzay Merkezi tarafından geliştiriliyor. Rashid'i taşıyacak iniş aracı da Japonya'da hala geliştirme aşamasında.

Bu proje, iki ülkenin de ekonomik ve bilimsel ilerlemeleri açısından büyük önem taşıyor.

Ispace CEO'su ve kurucusu Takeshi Hakamada, "BAE'nin bu tarihi anda kilit bir rol oynaması için Ispace'i seçmelerinden büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.