Arktik deniz buzu son 44 yılın en düşük seviyesinde

Yeni uydu verileri, Antarktika deniz buzunun neredeyse yarım yüzyılda ikinci en düşük seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise buzullar oluyor.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle 2035'te ilk kez Arktik Okyanusu'nun yaz aylarında tamamen buzsuz olabileceği konusunda uyarıyor.

Son 44 yılın en düşük seviyesi

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, mart ayında Antarktika'yı kaplayan deniz buzu miktarının, 1991-2020 ortalamasının yüzde 26 altında ve 44 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Elde edilen veriler ayrıca, geçen ayın rekor kıran en sıcak beşinci mart olduğunu ve küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 Mart ayı ortalamasından yaklaşık 0,4 derece daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Deniz seviyeleri 3 metre yükselebilir

Araştırmacılar, Batı Antarktika Buz Levhası’nın erimesinin küresel deniz seviyelerinin 3 metreye kadar yükselmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

En son veriler, geçen ay Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın büyük bölümünde havanın 'anormal derecede sıcak' olduğunu gösteriyor.

Antarktika'da günlük maksimum sıcaklık rekorları kırılırken, Kuzey Kutbu rekor düzeydeki en sıcak dördüncü marrt ayını gördü. Arktik deniz buzu kapsamı ise 1991-2020 ortalamasının yüzde 3'ün altına düştü.

Buzlar geri gelmeyecek

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, buz tabakası öylesine hızlı bir şekilde eriyor ki, küresel ısınma tamamen dursa bile buzlar kendini yenilemeyecek.

Elde edilen sonuçlara göre, bölgede yağan yıllık kar nedeniyle oluşan kar tabakası, buzulların erime hızına yetişemiyor. Bu da küresel ısınma dursa bile buzulların erimeye devam edeceği anlamına geliyor.