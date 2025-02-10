Artan gerginlikler iPhone'u Çin pazarında daha fazla riske sokuyor

Haber Merkezi

iPhone, Çin pazarında bir süredir gerileme yaşıyor. Çinli tüketicilerin yerli markalara yönelmesi ve iPhone 16'nın yetersiz lansmanı bu düşüşün nedenleri arasında gösteriliyor.

Ancak, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin tırmanması, Apple için daha büyük sorunlara yol açabilir.

Özellikle, Başkan Trump'ın uyguladığı tarifeler ve Çin'in misillemeleri, Apple'ın üretimini Çin dışında bir bölgeye taşımasına neden olabilir.

İPHONE'UN ÇİN'DEKİ DÜŞÜŞÜNÜN NEDENLERİ

iPhone'un Çin'deki düşüşünün birkaç önemli nedeni var. Öncelikle, Çinli tüketiciler yerli akıllı telefonlarda daha fazla değer buluyor.

Özellikle iPhone 16 için yetersiz bir lansman, bu duyguyu daha da güçlendirdi. Çinli kullanıcılar, yerli markaların daha uygun fiyatlı ve özellik dolu telefonlarını tercih ediyor.

Ayrıca, Apple'ın en yeni telefonlarının bazı bölgelerde sunduğu özelliklerin Çin'de olmaması da tepkilere neden oluyor.

Örneğin, iPhone 16 için önemli bir satış noktası olan Apple Intelligence, Çin'de henüz kullanıma sunulmadı.

Apple, bu durumu düzeltmek için DeepSeek ile ortaklık kurmayı planlıyor. Ancak, ABD ile Çin arasındaki gerginlik, bu planları sekteye uğratabilir.

ABD-ÇİN GERGİNLİĞİNİN ETKİLERİ

Başkan Trump'ın tarifeleri ve Çin'in misillemeleri, Apple'ı olumsuz etkiliyor. Apple, bu tarifelerden muafiyet elde edemezse, üretimini Çin'den başka bir bölgeye kaydırmak zorunda kalabilir.

Apple, daha önce de benzer bir durumla karşı karşıya kalmış ve Tim Cook'un çabalarıyla bu sorunu aşmıştı. Ancak, bu sefer durum daha ciddi görünüyor.

Apple'ın en büyük rakibi olan Samsung, üretimini Çin'den uzaklaştırarak gümrük vergilerinden muaf tutulmayı başardı.

Apple'ın da benzer bir ayrıcalık elde etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, iPhone, Galaxy telefonlarının karşılaşmayacağı bir maliyet dezavantajıyla karşı karşıya kalacak.