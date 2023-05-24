Artırılmış ve sanal gerçeklik pazarı, 114 milyar doları aşacak AR/VR teknolojilerinin oluşturduğu pazarın 2027'de 114 milyar doları aşacağı tahmin edildi.

AA

Son yıllarda dünyanın en çok konuştuğu teknolojiler arasında artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) öne çıkıyor.

AR/VR pazarının 2022’yi küresel çapta 37 milyar dolar büyüklükle tamamladığı biliniyor. Tahminler, bu pazarın daha da büyüyeceğini gösteriyor.

Pazar 114 milyar doları aşacak

Sektörün 2027’ye kadar her yıl yüzde 25 bileşik büyümeyle 114 milyar doları aşacağını tahmin ediliyor.

International Data Corporation (IDC) verilerine göre 2022’de 8,8 milyon adet AR/VR gözlüğü satıldı. AR/VR teknolojisi, sağlık ve eğitim gibi alanlarda da aktif olarak kullanılıyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi, gerçek deneyimleri teknolojinin gücüyle iyileştirme ve bilgisayar yazılımları sayesinde güçlendirme olanağı sunuyor. AR teknolojisinin kullanım alanları da giderek artıyor.