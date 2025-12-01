ASELSAN’ın LUNA-1 IoT uydusu yörüngede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ASELSAN, alçak yörünge IoT (nesnelerin interneti) uydusu LUNA-1’i ABD’den SpaceX Falcon-9 roketiyle başarıyla yörüngeye fırlattı. Bu adım, ASELSAN’ın Yeni Uzay (New Space) döneminde kritik bir aktör olma hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

LUNA-1: TASARIMDAN FIRLATMAYA MİLLİ ÇALIŞMA

LUNA-1’in görev yükleri, yer kontrol yazılımları ve uçuş bilgisayarı dahil tüm tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test süreçleri ASELSAN mühendisleri tarafından tamamlandı. Uydu, fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra taşıyıcı roketten ayrılarak 510 kilometre kutupsal senkron yörüngeye (SSO) yerleşti. İlk telemetri verileri Ankara’daki yer istasyonu tarafından çözümlendi ve uydunun sağlıklı çalıştığı doğrulandı.

"LEO ÇÖZÜMLERİNE HIZ VERECEĞİZ"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Alçak yörünge IoT uydumuz LUNA-1 uzayda. LEO yörünge çözümlerine yönelik çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ IoT UYDU AĞI VİZYONUNDA YENİ AŞAMA

LUNA-1’in uzaya fırlatılmasıyla Türkiye, alçak yörüngede gerçek zamanlı veri iletişimi sağlayan milli IoT uydu ağını kurma vizyonunda önemli bir ilerleme kaydetti.

KESİNTİSİZ VE DÜŞÜM MALİYETLİ LoT ERİŞİMİ

Uydu, özellikle sensörlerin çevrimiçi kalmasının zor olduğu bölgelerde bile bağlantı sürekliliği sağlamayı hedefliyor. LUNA-1, gerçek zamanlı, kesintisiz ve düşük maliyetli IoT erişimini mümkün kılacak.

NESNELERİN İNTERNETİ NEDİR

IoT kısaltmasıyla bildiğimiz Nesnelerin İnterneti, hem cihazlar ile bulut arasındaki hem de cihazların kendi aralarındaki iletişimi mümkün kılan bağlı cihazlar ve teknolojiler ağının tamamını ifade eder.