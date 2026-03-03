Zirve değişti: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları

AnTuTu, 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği testlerin sonuçlarına dayanarak Android dünyasının en güçlü akıllı telefonlarını duyurdu.

Açıklanan yeni listede hem amiral gemisi hem de üst-orta segment cihazlar arasında yaşanan dikkat çekici sıralama değişimleri göze çarpıyor.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ IQOO 15 ULTRA OLDU

Şubat ayının performans şampiyonu, Snapdragon 8 Gen 5 Extreme Edition işlemcisiyle 4.208.894 puan almayı başaran iQOO 15 Ultra modeli oldu.

Lideri sırasıyla Red Magic 11 Pro+ ve Dimensity 9500 yonga setinden güç alan Vivo X300 Pro'nun uydu iletişim destekli versiyonu takip etti.

İŞLEMCİLER ARASI REKABET KIZIŞIYOR

Listede Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili cihazların hakimiyeti sürerken, MediaTek'in Dimensity 9500 ve 8500 serisi yongaları da amansız bir rekabetin içinde yer alıyor.

Realme GT8 Pro dördüncü sıraya yerleşirken, standart iQOO 15 modeli de performansıyla ilk beş içerisinde kendisine yer bulmayı başardı.

iQOO 15 Ultra – 4.208.894

Red Magic 11 Pro+ – 4.165.081

vivo X300 Pro – 4.084.334

realme GT8 Pro – 4.049.826

iQOO 15 – 3.913.382

Honor Magic 8 Pro – 3.893.423

Honor Magic 8 – 3.860.209

OnePlus 15 – 3.839.169

Honor WIN – 3.828.160

Redmi K90 Pro Max – 3.789.514