Apple, M4 işlemcili yeni iPad Air modelini tanıttı: İşte Türkiye fiyatı

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni nesil iPad Air tabletlerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Gelişmiş donanım özellikleriyle dikkat çeken cihaz, 4 Mart tarihinden itibaren Türkiye'de ön siparişe açılacak.

YENİ M4 ÇİPİ İLE ÜSTÜN PERFORMANS

Yeni iPad Air'ın merkezinde yer alan sekiz çekirdekli M4 işlemci, önceki nesillere kıyasla önemli bir hız artışı sağlıyor.

Dokuz çekirdekli grafik birimi sayesinde ise profesyonel üç boyutlu render işlemleri çok daha yüksek bir performansla gerçekleştirilebiliyor.

YAPAY ZEKA VE GÜÇLÜ BAĞLANTI DESTEĞİ

Cihazın bellek kapasitesi yüzde 50 oranında artırılarak 12 gigabayt seviyesine çıkarılırken, yapay zeka işlemleri için Neural Engine çok daha verimli hale getirildi.

Ayrıca Apple tasarımı yeni bağlantı çipleri sayesinde kullanıcılara Wi-Fi 7 desteği ve daha düşük enerji tüketen hızlı hücresel veri imkanı sunuluyor.

IPADOS 26 İLE KESİNTSİZ DENEYİM

Kutudan iPadOS 26 işletim sistemiyle çıkan yeni model, yenilenen arayüzü ve gelişmiş pencere sistemiyle çoklu görevleri oldukça sezgisel bir hale getiriyor.

Tabletin yatay kenarına konumlandırılan on iki megapiksellik yeni ön kamera ise görüntülü görüşmelerde kadrajı otomatik olarak ayarlıyor.

M4 IPAD AIR TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

11 ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satışa sunulacak olan yeni serinin Türkiye başlangıç fiyatı 37 bin 999 TL olarak belirlendi.

Kullanıcılar, depolama alanı ve hücresel bağlantı tercihlerine göre değişen modelleri 11 Mart tarihinden itibaren doğrudan satın alabilecekler.