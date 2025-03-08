Askeri ve itfaiyeyi koruyacak! Yanmaz kumaş vitrine çıktı

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Savunma ve güvenlik alanında kullanılacak 3 bin santigrat dereceye kadar dayanıklı yanmaz kumaş; Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda tanıtıldı.

Yanmaz kumaş savunma, güvenlik, uzay, havacılık, yangınla mücadele ve endüstriyel ihtiyaçlar için kullanılabilecek.

BAYKAR ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) ardından 2024 yılı İnsansız Hava Araçları (İHA) Ürün Grubu İhracat Üçüncüsü Ödülü kazanan BMS Savunma Teknolojileri AŞ (BMS Savunma), sahip olduğu tecrübeleri kullanarak savunma ve güvenlik alanındaki faaliyetlerini genişletiyor.

ÇALIŞMALAR TAMAM

BMS Savunma'nın ORDOS Teknoloji ile yaptığı işbirliği kapsamında, 3 bin santigrat dereceye kadar dayanıklılık sunduğu belirtilen yanmaz kumaşa yönelik çalışmalar tamamlandı.

Yerli ve global tekstil firmalarına yönelik düzenlenen etkinlikte, ürünün savunma ve askeri alanlardaki kullanım potansiyeli vurgulandı.

ORDOS Teknoloji, uygulama gereksinimlerine göre dokuma hammaddesinin karbonize edilmesiyle elde edilen patentli yeni nesil yanmaz bir kumaş çözümüne sahip bulunuyor. Kumaşın yanmazlık özelliği özgün moleküler yapısından kaynaklanıyor.

YIKANINCA ÖZELLİĞİ KAYBOLMUYOR

Yanmazlık özelliği yıkanma ya da yıpranma yoluyla kaybolmuyor.

BMS SAVUNMA

Gelirinin yüzde 80'inden fazlasını ihracattan elde eden BMS Savunma, AR-GE çalışmalarına önemli bir kaynak ayırıyor.

Yerliliği ön planda tutan şirket, İHA teknolojilerinde yüzde 70'e varan yerli üretim oranıyla çözümler oluşturuyor.

ORDOS Teknoloji ile yapılan işbirliği ile yanmaz kumaş konusunda da stratejik bir ürün portföyüne sahip olan BMS Savunma, bu ve benzeri çalışmalarla savunma sanayisinde Türkiye'nin global arenadaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

YERDE, HAVADA, UZAYDA KULLANIM POTANSİYELİ

BMS Savunma Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Soniş, yanmaz kumaşın geniş bir kullanım alanı olduğunu, özellikle savunma ve güvenlik alanlarında yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

"STATEJİK BİR ÜRÜN"

BMS Savunma olarak AR-GE yatırımlarının bir sonucu olarak ORDOS Teknoloji ile birlikte üretilen yanmaz kumaşın stratejik bir ürün olarak belirlendiğini kaydeden Soniş, şöyle konuştu:

Öncelikli olarak askeri personelin korunması ve yangınla mücadele alanlarında kullanılacaktır. Bu ürün, yüksek ısıya dayanıklılığı ve alev direnciyle askeri operasyonlarda hayati bir koruma sağlayacaktır. Ayrıca Türk tekstil sektörüyle iş birliği yaparak savunma ve sivil alanlarda global bir oyuncu olmayı hedefliyoruz ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. BMS Savunma ve ORDOS Teknoloji olarak, yenilikçi teknolojilerimiz ve özelleştirilebilir çözümlerimizle savunma sanayisinde büyümeyi ve Türkiye'yi global arenada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz.

ASKERİ PERSONELİ ALEVLERDEN KORUNACAK

Yanmaz kumaşın geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Bu kumaşla askeri personelin yüksek ısı ve alevden korunması, operasyonel ekipmanların dayanıklılığının artırılması mümkün olabilecek.

İTFAİYE EKİPLERİNE KORUYUCU ELBİSE

İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelede kullanacağı koruyucu giysiler, uzay ve havacılıktaki yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemeler, afet durumlarında kullanılacak koruyucu ekipmanlar, yüksek ısıya maruz kalan endüstriyel alanlar yanmaz kumaşın kullanılabileceği alanlar arasında yer alıyor.