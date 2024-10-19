Astronotlar mahsur kalmıştı: NASA, Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu

Haber Merkezi

NASA, iki astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda mahsur kalmasına sebep olan arızalı Starliner uzay aracı nedeniyle Boeing ile olan tüm uzay görevlerini askıya aldı.

Bu karar, Boeing'in uzay programındaki geleceğini belirsizliğe sürüklerken, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, NASA'nın yeni gözdesi olarak öne çıkıyor.

2025 FIRLATMALARINI SPACEX YAPACAK

NASA, 2025'teki fırlatmalarda SpaceX'in öncü olacağını ve Boeing'i programın tamamen dışında bırakacağını duyurdu.

Uzay ajansı, Starliner ile ilgili sorunların nedenlerini daha iyi anlayabilmek ve güvenlik önlemlerini artırmak için bu kararı aldığını belirtti.

NE OLMUŞTU

Boeing'in Starliner uzay aracı, 6 Haziran'da uzay istasyonuna yaklaşırken helyum sızıntıları ve reaksiyon kontrol iticilerinde teknik sorunlar yaşamıştı.

Bu durum, astronotların 8 gün olarak planlanan görev süresinin çok üzerine çıkmasına ve istasyonda mahsur kalmalarına neden olmuştu.

Astronotların Starliner ile geri dönmesi seçeneği değerlendirildi, ancak NASA en sonunda bunun yüksek riskler taşıdığına ve ölümlerine yol açabileceğine karar verdi .

Uzayda sekiz ay geçirmek zorunda kalacak astronotlar, Şubat 2025'te bir SpaceX kapsülü fırlatılarak geri getirilecek.