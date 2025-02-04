Asus Zenfone 12 Ultra, lansman öncesinde ortaya çıktı

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Asus, yeni amiral gemisi telefonu Zenfone 12 Ultra'yı 6 Şubat'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma günler kala, telefonun render görüntüleri ortaya çıktı.

Zenfone 12 Ultra, Zenfone 11 Ultra'ya kıyasla daha küçük bir tasarıma sahip. Ancak, kamera modülü daha geniş. 50 MP ana kamera ve OIS ile üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Zenfone 12 Ultra, ROG Phone 9 ile benzer özelliklere sahip. Ancak, pil kapasitesi ROG Phone 9'daki 5.800 mAh yerine 5.500 mAh.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran: 6.78 inç Full HD+ LTPO AMOLED, 1-120Hz yenileme hızı (oyunlarda 144Hz), 2500 nit parlaklık, Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3nm)

GPU: Adreno 830

RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.0

İşletim sistemi: Android 15 (Zen UI)

Arka kameralar: 50 MP Sony LYTIA 700 (OIS, 6 eksenli gimbal stabilizasyonu), 13 MP ultra geniş açılı, 32 MP telefoto (3x optik zoom, OIS)

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 5.500 mAh, 65W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Zenfone 12 Ultra'nın fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. 6 Şubat'taki lansmanda bu bilgilerin paylaşılması bekleniyor.