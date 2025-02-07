Asus Zenfone 12 Ultra, Snapdragon 8 Elite ile tanıtıldı

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Asus, beklenenden erken bir tarihte yeni amiral gemisi telefonu Zenfone 12 Ultra'yı duyurdu.

Güçlü donanımı, yapay zeka destekli özellikleri ve gelişmiş kamerasıyla Zenfone 12 Ultra, akıllı telefon pazarında iddialı bir konuma gelmek istiyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA

Zenfone 12 Ultra, Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile donatıldı.

Bu işlemci, yüzde 45 daha hızlı CPU performansı, yüzde 40 daha yüksek GPU hızı ve yüzde 40 daha iyi NPU performansı sunuyor. Ayrıca, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanı ile birlikte geliyor.

Yapay zeka, Zenfone 12 Ultra'nın en önemli özelliklerinden biri. Asus, cihaz içi yapay zekayı bulut yapay zekası ile birleştirerek kullanıcılara daha akıllı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Telefon, internet bağlantısı olmadan yüksek kaliteli metin özetleme için Meta'nın Llama 3 8B modelini içeriyor.

GELİŞMİŞ KAMERALAR

Zenfone 12 Ultra, kamera konusunda da önemli geliştirmeler sunuyor. Sony Lytia-700 sensörüne geçiş yapan telefon, 6 eksenli hibrit gimbal sabitleyici ile daha iyi görüntü sabitleme sağlıyor.

3x optik zoom ve 10-30x HyperClarity zoom özelliğine sahip 32MP telefoto lens, geniş çekimler için 120° ultra geniş kamera ve 90° görüş alanına sahip 32MP RGBW selfie kamerası da diğer dikkat çekici kamera özellikleri arasında.

Zenfone 12 Ultra, 6,78 inç OLED (Samsung E6) ekranı ile etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

1-120Hz LTPO yenileme hızı ve 144Hz'e kadar artış imkanı sunan ekran, 2.500 nit parlaklığa ve Gorilla Glass Victus 2 korumasına sahip.

5.500 mAh çift hücreli pil, 65W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekliyor. Tam şarj sadece 39 dakika sürüyor ve şarj edildikten sonra pil 26 saate kadar dayanabiliyor.

ASUS ZENFONE 12 ULTRA FİYATI

Telefon; Avrupa, Tayvan ve Hong Kong'da piyasaya sürüldü. Zenfone 12 Ultra'nın Avrupa'daki fiyatı 1.100 euro olarak açıklandı.