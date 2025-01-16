Asus Zenfone 12 Ultra'nın özellikleri sızdırıldı

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Asus, yeni amiral gemisi telefonu Zenfone 12 Ultra'yı 6 Şubat'ta tanıtacak.

Geekbench'te ortaya çıkan Zenfone 12 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 16 GB RAM ile dikkat çekiyor.

ZENFONE 12 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Zenfone 12 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB RAM ve Android 15 ile Geekbench'te ASUS_AI2501H model numarasıyla listelendi.

Telefonun Adreno 830 grafik işlemci ile güçlendirildiği de listede yer alan bilgiler arasında.

Zenfone 12 Ultra'nın diğer özellikleri henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak, 6,78 inç AMOLED ekran, 5.800 mAh batarya ve 200 MP ana kamera gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.

GEEKBENCH PUANLARI

Zenfone 12 Ultra, Geekbench'te tek çekirdek testinden 3.036 puan, çoklu çekirdek testinden ise 9.656 puan aldı. Bu puanlar, telefonun yüksek performans sunacağını gösteriyor.

Zenfone 12 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra ile rekabet edecek. Her iki telefon da Snapdragon 8 Elite işlemci ve 16 GB RAM seçeneğiyle gelecek.