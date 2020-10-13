Avrupa Birliği, büyük teknoloji şirketlerine daha katı kurallar getiriyor

Avrupa Birliği, büyük teknoloji şirketlerine karşı “adil rekabeti” sağlamak için daha katı kurallar getirme çalışıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, üzerinde çalıştığı yasa tasarısı ile Avrupa'da faaliyet gösteren teknoloji şirketlerini sıkı denetim altına sokacak.

Yeni tasarı; Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin pazar hakimiyetleri, müşterilerin ve daha küçük şirketlerin çıkarlarını tehdit ediyorsa, şirketlerin Avrupa operasyonlarını parçalamaya veya satmaya zorlayacak.

SOSYAL MEDYA DA DENETİM ALTINDA

AB Komisyonunun yıl sonuna kadar sunmayı planladığı "Dijital Hizmetler Yasası" ile Facebook ve Twitter gibi şirketlerin sosyal medyada içeriğe ilişkin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini artırmak istediği de gelen bilgiler arasında.

ABD’nin beş büyük teknoloji şirketi Alphabet, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft, satışlarının ortalama dörtte birini Avrupa’da gerçekleştiriyor.

Bu şirketler, uzun zamandır AB rekabet kurumların hedefinde bulunurken, bunların daha küçük rakipleri, önemli iş alanlarından dışlanmaktan şikayet ediyor.