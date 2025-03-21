Avrupa Birliği, Google'a 35 milyar dolarlık dev bir ceza kesebilir

Haber Merkezi

Google'ın çatı şirketi Alphabet, Avrupa Birliği'nin (AB) radarına takıldı. AB yetkilileri, Google'ın Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) iki farklı konuda ihlal ettiğini tespit etti.

Bu ihlaller, şirketin arama motoru ve Play Store uygulamalarındaki rekabet karşıtı uygulamalarıyla ilgili. Bu durum, Google için 35 milyar dolarlık devasa bir para cezasını gündeme getirdi.

ARAMA MOTORUNDA KENDİ HİZMETLERİNİ ÖNE ÇIKARMAK SUÇLAMASI

AB'nin tespitlerine göre Google, arama sonuçları sayfasında kendi hizmetlerini rakiplerine göre ön plana çıkararak haksız rekabete yol açıyor.

Bu durum, kullanıcıların farklı seçeneklere ulaşmasını engelliyor ve Google'ın kendi ekosistemini güçlendirmesine olanak tanıyor. AB, bu uygulamanın DMA'ya aykırı olduğunu ve rekabeti baltaladığını savunuyor.

PLAY STORE'DA GELİŞTİRİCİLERE KISITLAMA İDDİALARI

Google'a yöneltilen diğer suçlama ise Play Store uygulaması üzerinden geliştiricilere uyguladığı kısıtlamalar.

AB'ye göre Google, geliştiricilerin müşterilerini daha uygun fiyatlar için üçüncü taraf ödeme sistemlerine yönlendirmesini engelleyerek haksız kazanç elde ediyor.

Bu durum, hem geliştiricilerin hem de tüketicilerin aleyhine işliyor ve rekabeti sınırlıyor.

35 MİLYAR DOLARLIK REKOR CEZA MASADA

DMA'ya göre AB, bir şirkete yıllık cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası kesebiliyor. Tekrarlanan ihlallerde ise bu oran yüzde 20'ye kadar çıkabiliyor.

Alphabet'in yıllık cirosu göz önüne alındığında, Google'a 35 milyar dolara varan bir ceza kesilmesi mümkün görünüyor.

Bu ceza, teknoloji dünyasında şimdiye kadar görülen en büyük cezalardan biri olacak.