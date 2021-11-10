Avrupa Birliği, Google'a verilen 2,42 milyar euroluk cezayı onayladı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle, Google'a 2,42 milyar euro ceza verdi.

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, teknoloji şirketlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Mahkemenin son kurbanı ise ABD'li teknoloji devi Google oldu.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.

2,42 MİLYAR EUROLUK CEZA ONANDI

AB mahkemesi, Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı 2,42 milyar euroluk para cezasını onadı.

Mahkeme, Google'ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih ederek, hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki Komisyon kararına karşı açtığı davayı reddetti.

NE OLMUŞTU

AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,42 milyar euroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.