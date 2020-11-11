Avrupa Birliği'nden Amazon'a rekabet suçlaması

Avrupa Birliği, Amazon firmasını, platformundaki bağımsız satıcılara ait hassas verileri, kendi perakende satışlarına fayda sağlayacak biçimde kullanmakla suçladı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, alışverişlerde büyük bir artış yaşanmıştı.

Salgın dönemini evlerinde geçiren insanlar, online alışveriş sitelerine büyük ilgi göstermiş ve özellikle Amazon gibi şirketlerin gelirleri tavan yapmıştı.

AB'DEN AMAZON'A SUÇLAMA

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, merkezi ABD'de bulunan sanal alışveriş sitesi Amazon'un ön incelemelerine göre AB rekabet kuralarını ihlal ettiğini açıkladı.

Vestager, Amazon'un üçüncü taraf satıcıların verilerini kendisine fayda sağlayacak biçimde kullanmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Amazon platformundaki rekabet koşulları da adil olmalıdır. Amazon'un kuralları şirketin kendi perakende ürünlerini veya Amazon'un lojistik veya teslimat hizmetlerini kullanan satıcıları suni biçimde desteklememelidir." ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Amazon'a, söz konusu suçlamaları resmen bildirdiklerini söyleyen Vestager, Amazon'un platformunda kendi teslimat hizmetini kullanan satıcılara ayrıcalıklı davranıp davranmadığını belirlemek üzere de yeni bir rekabet soruşturması başlattıklarını vurguladı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi, AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, şirketlere ciddi para cezaları kesebiliyor.

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