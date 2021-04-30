Avrupa Birliği'nden Apple'a rekabet suçlaması

Avrupa Birliği Apple'ı, App Store kuralları nedeniyle müzik veri akışı piyasasında hakim konumunu kötüye kullanmakla suçladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Apple'a rekabet kurallarını ihlal ettiği için resmi "itiraz beyanı" gönderildiğini açıkladı.

Günümüzde mobil cihazların ve uygulamaların hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Vestager, "Bu uygulamaların sayısı arttı ama sadece App Store ve Google Play olmak üzere sadece 2 tane ana uygulama mağazası bulunuyor." dedi.

MÜZİK PİYASASINDA APPLE'A SUÇLAMA

Müzik uygulamalarının, Apple kullanıcılarına ulaşmak için App Store'a gitmek ve Apple'ın onlara "dayattığı kuralları" kabul etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Vestager, Apple'ın müzik veri akışı uygulamaları alanında önemli miktarda piyasa gücüne sahip olduğunu ve hakim konumunu kötüye kullandığını vurguladı.

SATIN ALMA KESİNTİLERİ YİNE GÜNDEMDE

Geliştirdikleri uygulamaları App Store'dan satmak zorunda olan yazılımcılar, Apple'ın abonelik gelirlerinden pay almasından ve diğer kısıtlayıcı kurallardan şikayet ediyor.

Çünkü Apple, uygulama içi satın alımlarda yalnızca kendi ödeme yöntemine izin veriyor ve yüzde 30 komisyon alıyor.

Geçtiğimiz dönemde Epic Games, Fortnite oyununa kendi satın alma yöntemini eklemiş ve bu sayede Apple'ın kesintilerinden kurtulmak istemişti. Ancak Apple, Epic Games'in bu hamlesinden sonra Fortnite'ı uygulama mağazasından kaldırmıştı.

Apple'ın dijital içerik satın almak için zorunlu bir sistem kullandığını hatırlatan Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, "Apple, sistemdeki bütün satın almalarda yüzde 30 oranında bir komisyon uyguluyor. Bu, müzik veri akışı sağlayanların Apple'a ödeme yapmadan abonelik yapamaması anlamına geliyor." dedi.

Apple kurallarının, müzik veri akışı sağlayıcılarını sınırlandırdığını belirten Vestager, müzik uygulamalarının kullanıcılara daha ucuz alternatifler konusunda bilgilendirmede bulunamadıklarını ifade etti.

Apple'ın kendi uygulamaları aracılığıyla pek çok uygulama ile rekabet ettiğini anımsatan Vestager, Apple kurallarının rakiplerinin maliyetlerini yükselttiğini ve kar marjlarını düşürdüğünü belirtti.

APPLE'IN 12 HAFTA İÇİNDE YANIT VERMESİ GEREKİYOR

Vestager, bu aşamadan sonra Apple firmasının 12 hafta içerisinde AB Komisyona yanıt vermesi gerektiğini hatırlattı.

AB, geçen yıl haziran ayında Apple'ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.

AB, bu soruşturmayla Apple'ın uygulama geliştiricilerine yönelik App Store şartlarının ve ödeme hizmeti Apple Pay koşullarının, AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini incelemeye almıştı.

Avrupa Birliği'nin söz konusu suçlaması, Apple'a gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilmesine ve kârlı iş modelinde değişikliklere gitmesine yol açabilir.