Avrupa Uzay Ajansı, Mars'taki toz şeytanlarını görüntüledi

Avrupa Uzay Ajansı, ExoMars Trace Gas Orbiter adlı uzay aracının kaydettiği "toz şeytanı" fotoğrafını yayınladı.

Hem Dünya'da hem de Mars'ta görülebilen ve yüzeydeki tozları birbirine katan hortumlara toz şeytanı ismi veriliyor.

Bunlar, diğer hortumlardan farklı olarak bulutlardan aşağı doğru değil, yerden yukarı doğru oluşuyor.

Mars'taki toz şeytanları, ilk olarak 1985'te Viking Orbiter tarafından keşfedilmişti. Mars'ın iklimini daha iyi anlamak için o zamandan beri bu şekillerin üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Mars'taki toz hortumları, normal hortumların aksine güneşli günlerde ortaya çıkıyor ve genellikle fırtınalarla ilişkilendirilmiyor. NASA daha önce, 20 kilometre yüksekliğe ulaşan toz şeytanları gözlemlemişti.

AVRUPA UZAY AJANSI'NDAN YENİ GÖRÜNTÜ

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kızıl gezegenin yörüngesindeki ExoMars Trace Gas Orbiter adlı uzay aracının kaydettiği bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta Mars yüzeyinde rüzgarlar nedeniyle oluşan eğimler ve toz şeytanlarının bıraktığı izler görülüyor.

ExoMars uzay aracının çektiği yakılaştırılmış görüntüde, toz şeytanlarının izleri mavi renkle vurgulanıyor.

1 Şubat 2021'de uzay aracının üzerindeki CaSSIS kamerasıyla kaydedilen görüntü, Kızıl Gezegen'in güneyindeki Argyre Planitia adlı ovayı gösteriyor.

Görüntüdeki en çarpıcı özellik ise dallara benzeyen incecik, kıvrımlı çizgiler. Bu çizgiler, toz şeytanlarının tozlu arazilerde gezerken arkasında bıraktığı izleri gösteriyor.

DAHA ÖNCE NASA DA FOTOĞRAFLAMIŞTI

NASA'nın gezegenin yörüngesinde dönen Mars Reconnaissance Orbiter adlı uzay aracı, 2020 yılında Galle Krateri'nde bulunan kumulların üzerindeki toz hortumlarını görüntülemişti.

Toz şeytanlarını incelemek, bilim insanlarını Mars'ın yüzeyindeki değişiklikler hakkında bilgilendirebilir. Yüzeydeki tozun nasıl hareket ettiğini anlamak, kumulların nasıl ve nerede oluşabileceğini de açıklayabilir.

Bu da uzay ajanslarının ve şirketlerinin iniş alanlarını ve hatta gelecekteki kolonileri kuracak potansiyel alanları daha iyi planlamasını sağlayabilir.