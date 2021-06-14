Avrupa Uzay Ajansı, Venüs'e araç gönderecek

NASA'nın ardından, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da EnVision isimli uzay araçları ile Venüs’e gideceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl, yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

Venüs'te yaşam belirtilerine rastlanması birçok uzay şirketinin ilgisini çekti. Örneğin NASA, 2028 yılında DAVINCI+ ve VERITAS görevleriyle Venüs'e araç göndereceklerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

AVRUPA UZAY AJANSI DA VENÜS'E GİDİYOR

Avrupa Uzay Ajansı, 2030’lu yıllarda EnVision isimli uzay aracı ile Venüs’e gitmeyi planladığını açıkladı.

Ajans, 2005 yılında da “Venus Express” isimli aracını Venüs'e göndermiş ve 2014 yılına kadar gezegenin atmosferini incelemişti.

EnVision uzay aracı da tıpkı selefi olan Venus Express gibi gezegenin yörüngesine yerleşecek. Ancak yeni fırlatılacak araçta, çok daha gelişmiş ekipmanlara yer verilecek.

Bu sayede Avrupa Uzay Ajansı, yıllar önce gerçekleştirdiği görevden çok daha fazla veri toplayabilecek.

VENÜS'TE YAŞAM VAR MI

Araştırmacılar, Venüs atmosferinde bulunan fosfinin yalnızca canlılar tarafından oluşturulabileceğini söylüyor.

Ancak bazı bilim insanları, bu hipotezi sorgulayarak söz konusu gazın henüz açıklanamayan atmosferik ve jeolojik süreçlerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

Bu nedenle gezegenin gizemi, gelecekte düzenlenecek uzay görevleriyle çözülebilecek.