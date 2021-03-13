Avustralya, Google ve Apple'a inceleme başlattı

Google ve Apple’ın cihazlarında kendi tarayıcılarını varsayılan olarak sunması Avustralya hükümetini rahatsız etti. Hükümet, Chrome ve Safari tarayıcılarını yakın takibe aldı.

Geçtiğimiz haftalarda, Facebook ve Google’ın yerel yayıncılara haber başına ödeme yapmasını zorunlu hale getiren Avustralya hükümeti, şimdi de iOS ve Android telefonlarda varsayılan olarak gelen web tarayıcılarına kafayı takmış durumda.

Android cihazlarında Chrome tarayıcısı ön yüklü olarak gelirken, iOS cihazlarında da Safari tarayıcısı kullanıma sunuluyor. Ancak hükümet, hem varsayılan tarayıcılarda, hem de kullanılan arama motorlarında bu tekeleşmenin önüne geçebilmek için Apple ve Google'a inceleme başlattı.

Yetkililer, varsayılan seçeneklerin kullanıcıya baskı oluşturduğunu ve rakiplerin geri planda kalmasına sebep olduğunu düşünüyor.

TARAYICILAR İNCELENECEK

Bunun yanında tarayıcıların ana ekran widget’leri, arama çubukları, kullanıcı ara yüzü bileşenleri ve arama motoru değiştirme ekranları, hükümet tarafından inceleme altına alınacak ve eylül ayına kadar bir rapor oluşturulacak.

Avustralya’da mobil tarayıcılar arasında Safari, yüzde 51 ile liderliğini sürdürürken, Google Chrome ise yüzde 39 ile ikinci sırada. Samsung ve Mozilla gibi rakipler ise çok küçük bir kesimi oluşturuyor.

Diğer taraftan Google, Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olmak için Apple'a her yıl 15 milyar dolar para ödüyor. Google'ın aynı yöntemi diğer web tarayıcılarına da uygulayıp bir tekel oluşturduğu belirtiliyor.