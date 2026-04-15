Avustralya'nın sosyal medya yasağı başarısız oldu: Çocuklar engelleri kolayca aşıyor

Molly Rose Vakfı tarafından Avustralya'da 12 ile 15 yaş arasındaki 1.050 çocukla yapılan güncel bir araştırma, ülkedeki sosyal medya yasağının hedefine ulaşamadığını gösterdi.

Mart ayında gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, yasağa rağmen bu yaş grubundaki çocukların yüzde 61'i hala en az bir aktif sosyal medya hesabını kullanmayı sürdürüyor.

YASAKLAR KOLAYCA DELİNİYOR

Araştırma verileri, kısıtlanmış platformlara girmeye çalışan çocukların yüzde 70'inin uygulanan yasakları aşmanın çok kolay olduğunu söylediğini gözler önüne seriyor.

Vakfın yayınladığı raporda, ayrıca aralık ayında yürürlüğe giren bu kısıtlamanın çocukların refahı üzerinde henüz net bir olumlu veya olumsuz etki yaratmadığı vurgulanıyor.

SOSYAL MEDYA DEVLERİNE BÜYÜK CEZA YOLDA

Avustralya hükümeti yayınladığı kendi raporunda Snap, TikTok, Facebook, Instagram ve YouTube platformları hakkında kurallara uyumsuzluk şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Ülkenin e-Güvenlik kurumu tarafından yürütülen bu incelemelerin 2026 yılının ortalarına kadar tamamlanması ve ihlal yapan şirketlere 35 milyon dolara varan cezalar kesilmesi bekleniyor.