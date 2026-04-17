Çin, denizin altındaki kabloları kesebilen cihazını test etti

Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre "Haiyang Dizhi 2" araştırma gemisi, 2026 yılının ilk derin deniz bilimsel görevini geçtiğimiz cumartesi günü tamamladı.

Bu önemli sefer sırasında, denizaltı kablolarını ve benzeri su altı yapılarını kesebilen elektro-hidrostatik aktüatörün testi 3 bin 500 metre derinlikte gerçekleştirildi.

ASKERİ VE SİVİL KULLANIM POTANSİYELİ VAR

Askeri alandaki potansiyeliyle öne çıkan bu teknolojinin, derin deniz petrol ve doğalgaz boru hatlarının inşasında veya onarımında da aktif olarak kullanılması bekleniyor.

Elektrohidrostatik aktüatör (EHA) olarak adlandırılan sistem; hidrolik yapıyı, elektrik motorunu ve kontrol ünitesini kompakt bir cihazda birleştirerek dış yağ borularına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

CİHAZ GÖREVE HAZIR HALE GELDİ

Resmi Çin Bilim Gazetesi, yapılan bu deniz denemesinin ekipman geliştirme sürecinden mühendislik uygulamasına geçişteki son aşama olduğunu vurguladı.

Başarıyla tamamlanan bu kritik test, yüksek teknolojili kesme cihazının artık fiili olarak sahada kullanılmaya hazır olduğunu gösteriyor.