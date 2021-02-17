Axiom Space, ticari uzay istasyonu için 130 milyon dolar topladı

Axiom Space, ticari uzay istasyonu için 130 milyon dolar topladı

Dünyanın ilk ticari uzay istasyonu projesini hayata geçirmek isteyen ABD'li Axiom Space, 130 milyon dolar toplamayı başardı.

İnsanlığın Dünya dışındaki tek yerleşim yeri olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Şimdiye kadar birçok astronotun görev yaptığı istasyon, çeşitli modüller eklenerek genişletilmeye devam ediyor.

ABD merkezli uzay uçuşu hizmetleri sunan Axiom Space ise, dünyanın ilk özel uluslararası uzay istasyonunu kurmak istiyor. Bu proje için harekete geçen şirket, 130 milyon dolar toplamayı başardı.





GÜVERTEYE EKLENECEK MODÜLÜ ÖZEL ŞİRKETLER KULLANACAK

Axiom Space'in üreteceği yeni modül, şu anda yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güvertesine eklenecek ve yalnızca özel şirketler tarafından kullanılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre istasyona eklenecek yeni modüller, hem uzay ajanslarında görev alan astronotlara, hem de özel şirketlere ve araştırmalara hizmet verecek.

Şirketin uzun vade hedefleri arasında, eklenen modüllerin istasyondan ayrılarak kendi istasyonunu oluşturma fikri de var.



NASA, modülün üretilmesinin ardından Axiom Space ile 2 yılı opsiyonlu 5 yıllık işletme sözleşmesi imzalayacak.