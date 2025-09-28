Ay’da büyük platin ve su rezervleri olabilir

Bağımsız gök bilimci Jayanth Chennamangalam öncülüğünde yapılan araştırmada, Ay’daki 6 bin 500’e kadar kraterin platin, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller içerebileceği öngörüldü.

Bilim insanları, bu metallerin endüstri ve tıp alanında kritik öneme sahip olmasına rağmen Dünya’da oldukça nadir bulunduğunu belirtti.

SU KAYNAĞI OLARAK KRATERLER

Araştırmaya göre, 3 bin 400’e yakın kraterde suyun hidratlı mineraller hâlinde bulunması mümkün. Uzmanlar, bu su kaynağının gelecekte Ay’da kurulacak üslerde insanlı görevler için büyük önem taşıyacağını vurguladı.

Özellikle 19 kilometreden büyük ve merkezinde tepe yapısı bulunan kraterler, metal yoğunluğu açısından en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor.

UZAY MADENCİLİĞİ VE GELECEKTEKİ ÜSLER

Bilim insanları, uzay madenciliğinin Dünya’nın sınırlı kaynaklarına alternatif olarak görüldüğünü ifade etti. Ayrıca, Ay’da su bulunması durumunda, astronotların ihtiyacını karşılamak için bu kaynağın kullanılabileceği ve Dünya’dan su taşınma zorunluluğunun azalacağı aktarıldı.

Araştırma kapsamında, maliyetli iniş araçları yerine yörüngeden yapılacak uzaktan algılama yöntemleriyle hedef kraterlerin belirlenmesi önerildi.