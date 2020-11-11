Ay'da ve Mars'ta mineral madenciliği yapılabilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan deneyler sonucu Dünya'daki bakterilerin, Ay'da veya Mars'ta faydalı mineralleri çıkarmak için kullanılabileceği öne sürüldü.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası yayın yapan Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre; istasyonda yapılan yeni bir deneyde, Dünya'dan getirilen bir bakteri türünün, Ay ve Mars'ta sıkça bulunan bazalt taşından nadir toprak elementlerini süzebildiği ortaya çıktı.

Deney için kibrit kutusu büyüklüğünde geliştirilen reaktörler, Temmuz 2019'da bir SpaceX roketiyle uzay istasyonuna fırlatılmıştı.

Bilim insanları, uzay istasyonunda 3 hafta süren deneyin ''Ay'da ve Mars'ta biyomadenciliğin mümkün olduğunun anlaşılması ve insan yapımı endüstrinin Dünya dışında ilerletilmesi'' bakımından çok önemli olduğunu belirtti.

MİNERAL MADENCİLİĞİNİN ÖNÜ AÇILABİLİR

Çalışma sonucunda Dünya'daki bakterilerin, Ay'da veya Mars'ta faydalı mineralleri çıkarmak için kullanılabileceği öne sürüldü.

Birçok ülkenin uzay kaynakları ile ilgilendiği bilinirken ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2024 Artemis misyonu hedefi çerçevesinde Ay yüzeyinden toz ve kaya toplamak için ticari şirketlerle iş birliği çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Ayrıca Çin, yıl sonuna kadar Ay'a inmeyi ve Ay toprağı örneklerini Dünya'ya getirmeyi hedefliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da 2025 yılına kadar ayda su ve oksijen madenciliğine başlamayı planladığını bildirmişti.

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