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    Ay'daki oksijen, 8 milyar insan için yeterli olabilir

    Ay toprağının üst katmanlarındaki oksijenin, 8 milyar insanı 100 bin yıl boyunca yaşatabileceği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 17:43
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    Ay'daki oksijen, 8 milyar insan için yeterli olabilir

    NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlar, gelecekte gerçekleştirecekleri Ay görevleri için şimdiden hazırlık yapıyor. Gelecekteki insanlı Ay görevinde oksijenin ne kadar önemli bir etken olduğu zaten biliniyor.

    Avustralya'daki Southern Cross Üniversitesi'nden toprak bilimci John Grant, The Conversation'da kaleme aldığı bir yazıda Ay toprağının üst katmanlarındaki oksijenin 8 milyar insanı 100 bin yıl boyunca yaşatabileceğini ifade etti.

    AY'DA NEFES ALMAK İMKANSIZ

    Ay'ın atmosferi çok ince ve çoğunlukla hidrojen, neon ve argondan oluşuyor. Bu da insan gibi oksijene bağımlı bir canlı türünün Ay'da nefes almasını imkansız kılıyor.

    Ay daki oksijen, 8 milyar insan için yeterli olabilir #1

    Bilim insanlarına göre, Ay'da gökyüzünde olmasa da yüzeyde bol miktarda oksijen var.

    Oksijen; Ay yüzeyini kaplayan, kaya ve ince toz tabakasından oluşan regolitin içinde hapsolmuş durumda.

    Öte yandan Grant'in de aralarında yer aldığı birçok bilim insanı, Ay toprağından oksijen üretmenin mümkün olduğuna inanıyor.

    AY TOPRAĞINDAN OKSİJEN ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

    Avrupa Uzay Ajansı, Ay toprağından oksijen üretebilmek için Belçika merkezli Space Applications Services isimli bir şirketle anlaşma imzalamıştı.

    Söz konusu anlaşmayla birlikte şirket, Ay toprağından oksijen üretebilmek için üç deneysel reaktör inşa edecek.

    Ay daki oksijen, 8 milyar insan için yeterli olabilir #2

    2025'TE AY'DA TEST EDİLECEK

    Reaktörler, Avrupa Uzay Ajansı'nın 2025'te başlatmayı planladığı görevde, oksijen üretim sürecinin değerlendirilmesi için Ay'da test edilecek.

    Cihazlarda kullanılan teknik, Ay taşlarında bulunan ve yüzde 45 oranında oksijen barındırdığı bilinen regoliti, metal alaşımlarına ve saf oksijene ayrıştıracak.

    Dünya'dan Ay'a oksijen taşınması, özellikle kısa süreli uzay görevlerinde mümkün.

    Ancak yetkililer, herhangi bir gök cismi üzerinde insanların uzun süre barınabilmesi için uzayda oksijen üretmenin gerekli olduğunu söylüyor.

    Ayrıca Ay'da üretilecek oksijen ve hidrojen, Mars'a gidilecek görevlerde yakıt olarak da kullanılabilir.

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