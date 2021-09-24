Aziz Sancar, TEKNOFEST'te gençlerle bir araya geldi

TEKNOFEST'te gençlere seslenen Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, "İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz." dedi.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılarak TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile etkinlik alanını gezdi.

Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Sancar'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

"GELECEĞİMİZ İÇİN UMUDUM ÇOK BÜYÜK"

Sancar, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, "Buraya Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüğüm gerçekten beni gururlandırdı, bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese, gençlerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"BİLİM YAPIN, TEKNOLOJİ YAPIN"

"Geleceğin Nobel'inin yolu TEKNOFEST'ten geçiyor mu?" sorusuna karşılık Sancar, "Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyorum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İnsanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın, teknoloji yapın. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor, bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler'e de davet etmişti. 'Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok, her yere gidemem ama TEKNOFEST'e mutlaka geleceğim. Sizinle ödülleri vermeye katılacağım. Benim için büyük bir memnuniyet ve şükran vesilesi.' dedim." ifadelerini kullandı.

"İŞLER İYİ GİTMEDİĞİNDE İNATÇI OLUN, MEMLEKET SEVGİSİNİ UNUTMAYIN"

Sancar, gençlere seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi 'Ya ben onu alırım ya o beni alır' o düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz."





SELÇUK BAYRAKTAR, AZİZ SANCAR'IN ELİNİ ÖPTÜ

Konuşmanın ardından TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elini öperek şükranlarını iletti. Ardından, Sancar ve beraberindekiler sahneden katılımcıları selamladı.