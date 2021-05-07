Bakan Varank, yatırımcıların işini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini duyurdu.

Türkiye, yatırımcılara destek vermesinin dışında onların işini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçiriyor.

Özellikle koronavirüs döneminde yatırımcılara büyük destekler verildi, verilmeye devam ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, her fırsatta verilen destekleri açıklayarak işletmecilerin yararlanmasını öneriyor.

Bakan Varank, yine yatırım yapmak isteyenlerin işini kolaylaştıracak bir müjdeyi daha Twitter hesabından açıkladı.

DOĞRU, GÜNCEL, KISA VE ANLAŞILIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, yatırımcıların işini kolaylaştıracak bu uygulama sayesinde doğru, güncel, kısa ve anlaşılır bilgilere ulaşılabilecek.

Konuyla ilgili Bakan Varank, açıklama yaptı. Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Yatırım yapmak, fikrini ticarileştirmek isteyenlerin işi artık daha kolay. Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri tek çatı altında https://yatirimadestek.gov.tr adresinde topladık.

Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank müjdeyi verdi: Devletin verdiği destekleri tek adreste topladık VİDEO