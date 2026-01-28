Bartın Üniversitesi'nden askeri kara araçları için zırh sistemi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, askeri kara araçları için hem yüksek balistik direnç hem de ağırlık avantajı sunan hibrit zırh sistemi geliştirildi. Projenin temelleri 2018 yılında atılırken çalışma, yaklaşık sekiz yıllık AR-GE sürecinin ardından tamamlandı.

TÜBİTAK DESTEKLİ, TÜRKPATENT TESCİLLİ

Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök’ün yürütücülüğünde hazırlanan “Askeri Kara Araçlarına Yönelik Yeni Bir Eklemeli Hibrit Lamine Kompozit Zırh Sistemi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında destek aldı. Geliştirilen sistem, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek resmiyet kazandı. Zırh yapısında, eklemeli zırh modeline uygun hibrit lamine kompozit malzemeler bir araya getirildi.

ZIRH DELİCİ MERMİLERE KARŞI TAM DİRENÇ

Yeni nesil zırh sistemi, askeri kara araçlarını zırh delici mühimmatlara karşı korumayı hedefliyor. Yapılan balistik testlerde, çoklu zırh delici mermi isabetlerine karşı tam koruma sağladığı ortaya konulan sistem, aynı zamanda ağırlık optimizasyonu ile araç performansına katkı sunuyor.

AVRUPA PATENTİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Geliştirme süreci devam eden hibrit zırh sisteminin, uluslararası alanda da korunması amacıyla Avrupa patenti için başvuru yapıldığı bildirildi. Projeye farklı üniversitelerden akademisyenler de bilimsel katkı sağladı.

"İNSAN HAYATININ KORUMASINDA ETKİLİ OLACAK"

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök, savunma sanayiinde son yıllarda kaydedilen ilerlemelerin gurur verici olduğunu belirterek, geliştirdikleri zırh sisteminin sahada insan hayatının korunmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı:

Üniversitemiz tarafından bu projenin başarıyla tamamlanması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Zırh sistemimizi daha da geliştirmek için çalışmalarımız sürecek.

TESTLERLE KANITLANDI

Proje araştırmacılarından Doç. Dr. Yılmaz Küçük de askeri kara araçlarında yüksek etki gücüne sahip zırh delici mermileri durdurabilen bir yapı ortaya koyduklarını ve bu başarının testlerle doğrulandığını ifade etti.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise savunma sanayiinde sürdürülebilir teknolojik gelişim için üniversitelerin yürüttüğü AR-GE faaliyetlerinin kritik rol oynadığına dikkat çekti.