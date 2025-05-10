Batuhan Mumcu'dan 'Spotify' açıklaması

AA & Ensonhaber

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sanatçıların dijital platformlarda yeterli desteği bulamamalarının önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu sorunun çözülmesi için yapıcı diyalog ve somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti:

"NİTELİKLİ MÜZİK RETENLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi bir yana, içerik algoritmalarında nitelikten çok sansasyona öncelik verilmesi; argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez bir tercihtir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, Türkiye'de nitelikli müzik üreten sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Ancak dijital platformların da bu hassasiyeti paylaşması şarttır. İş birliği ve sürdürülebilirlik açısından bu sorumlulukların yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir.

OĞUZHAN KOÇ: "SEVGİLİ SPOTIFY, ARTIK BİZİ DE SEVECEK MİSİN"

Öte yandan, şarkıcı Oğuzhan Koç da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti.