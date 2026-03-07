Bayraktar AKINCI 150 bin uçuş saatine ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, önemli bir eşiği daha aştı.

Bayraktar AKINCI, 150 bin uçuş saatini geride bıraktı.

BAYRAKTAR AKINCI İHRACATTA VE TEST UÇUŞLARINDA AKTİF

Baykar tarafından 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI, dünyanın birçok farklı noktasında başarıyla görev yapıyor.

Bayraktar AKINCI, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli, milli ekipman ve mühimmatların entegrasyonuna yönelik de yoğun test uçuşları gerçekleştiriyor.

Bayraktar AKINCI, son 2 haftada MURAD AESA Radar, Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN, Mini Akıllı Mühimmat MAM-L, Yapay Zeka Destekli Mini Seyir Füzesi KEMANKEŞ-1 ile test görevleri icra etti.

BAYRAKTAR AKINCI TİHA’DAN MİLLİ İRTİFA REKORU

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021'den beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu elinde bulunduruyor.

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, 21 Haziran 2022'de SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırdı.

GÜCÜNÜ MİLLİ MÜHİMMATLARDAN ALIYOR

Bayraktar AKINCI TİHA'ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyon süreci başarıyla devam ediyor.

Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında daha önce MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Bayraktar AKINCI, atış testleri kapsamında milli mühimmatlarla hedefini tam isabetle vurdu. Etkin taarruz gücünü farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlardan alan Bayraktar AKINCI, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor.

TEST SÜREÇLERİ BAŞARIYLA DEVAM EDEN BAYRAKTAR KIZILELMA, 2026'DA ENVANTERE GİRECEK

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın da testleri başarıyla devam ediyor. KIZILELMA bugüne kadar eğitim uçuşlarından elektronik harp kendini koruma sistemi fonksiyonel uçuşa kadar tüm testleri başarıyla geçti.

5 Ocak'ta EOTS Performans ve Dayanım Test Uçuşu yapılan milli insansız savaş uçağına, geçen ay görev sırasında kuvvet çarpanı oluşturacak elektronik harp yeteneği kazandırılmıştı.

ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti göreve hazır hale getirilerek Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edilmiş ve ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirmişti. FEWS-U, 360 derece kapsama, yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti, hızlı tehdit tespit ve teşhisi gibi özellikler sunuyor.

İnsansız platformların ister ve kısıtlarına göre uyarlanan FEWS-U, hava aracını hedef alan radar tehditlerini tespit ve teşhis eden, bu tehditlere karşı tedbirler uygulayan entegre bir sistem olarak görev yapıyor.

Bayraktar KIZILELMA geçen yıl, test programı kapsamında TOLUN ve TEBER-82 mühimmatları ile yaptığı ilk atış testini tam isabetle başarıyla gerçekleştirmişti. Milli insansız savaş uçağı ayrıca Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olmuştu.

Tüm süreçleri başarıyla devam eden Bayraktar KIZILELMA'nın bu yıl içerisinde envantere girerek göreve başlaması planlanıyor.