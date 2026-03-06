Google, yapay zeka modu ve yapay zeka bakışı özelliklerini Türkiye kullanıma açtı

Teknoloji devi Google, arama deneyimini kökünden değiştirecek yeni yapay zeka özelliklerini bugün itibarıyla Türkiye'de geniş çaplı olarak devreye aldı.

Şirket, arama motoruna entegre edilen bu yeniliklerin gücünü en gelişmiş Gemini 3 model ailesinden aldığını açıkladı.

YAPAY ZEKA MODU İLE DERİNLEMESİNE ARAMA DENEYİMİ

Üretken yapay zeka ile arama motorunu birleştiren AI Modu, gelişmiş muhakeme yeteneği ve çok modlu yapısıyla dikkat çekiyor.

Kullanıcılar bu özellik sayesinde seyahat planlamaktan karmaşık konuları kavramaya kadar pek çok alanda detaylı takip soruları sorarak konuyu derinleştirebilecek.

HIZLI BİLGİ EDİNMEK İSTEYENLERE YAPAY ZEKA BAKIŞI

Zamanı kısıtlı olan kullanıcılar için geliştirilen AI Bakışı özelliği, sorgularla ilgili temel bilgileri ve kaynak bağlantılarını doğrudan sonuç sayfasının en üstünde sunuyor.

Sistem, üretken yapay zekanın fayda sağlayacağını belirlediği aramalarda bu paneli otomatik olarak kullanıcıların karşısına çıkaracak.

REKLAM YERLEŞİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Yeni yapay zeka destekli arama deneyiminde Google'ın klasik reklam gösterim politikası kesintisiz olarak devam edecek.

Mevcut sistemde olduğu gibi, reklamlar AI Bakışı panelinin hem üstündeki hem de altındaki özel alanlarda yer almayı sürdürecek.