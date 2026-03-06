Google, bataryanızı sömüren uygulamaları etiketlemeye başladı

Teknoloji devi Google, geçen yılın sonlarında duyurduğu şarj tüketen uygulamalara yönelik katı önlemlerini resmi olarak hayata geçiriyor.

Android kullanıcıları artık Play Store'da bir uygulama incelerken, o yazılımın arka planda aşırı pil tüketip tüketmediğini gösteren metinsel uyarı kutularıyla karşılaşacak.

İŞLEMCİYİ GİZLİCE ÇALIŞTIRAN UYGULAMALAR HEDEFTE

Söz konusu uyarıyı alan uygulamaların, ekran kapalıyken bile telefonun işlemcisini çalışır durumda tutan kısmi uyandırma kilidi mekanizmasını kötüye kullandığı belirtiliyor.

Google'ın belirlediği aşırı kullanım eşiğini aşan bu uygulamalar, mağaza sayfasında yüksek arka plan etkinliği nedeniyle beklenenden daha fazla pil tüketebileceği yönünde açıkça işaretleniyor.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN YENİ YAPTIRIMLAR KAPIDA

Bu yeni uyarı sistemi, uygulama geliştiricilerini Google'ın belirlediği verimlilik kurallarına uymaya zorlayarak sorunları hızla çözmeye teşvik ediyor.

Şartlara uymayan ve cihazın pilini sömürmeye devam eden problemli uygulamaların Play Store öneri listelerinden tamamen çıkarılabileceği vurgulanıyor.

Uygulamaya konulan bu katı kurallar sayesinde akıllı telefon sahipleri, enerjiyi hızla tüketen ve kaynakları sömüren yazılımlardan doğrudan korunmuş olacak.

Şirketin bu şeffaflık hamlesi, uzun vadede çok daha verimli çalışan Android uygulamalarının geliştirilmesini sağlayarak genel kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.