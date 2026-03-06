Honor 600 Lite tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli teknoloji üreticisi Honor, yeni akıllı telefon serisinin ilk modeli olan 600 Lite'ı herhangi bir büyük etkinlik düzenlemeden satışa sundu.

Cihaz, markanın Malezya ve Slovakya'daki resmi satış kanallarında aniden listelenerek kullanıcıların beğenisine sunuldu.

ŞIK TASARIM VE ÜSTÜN EKRAN ÖZELLİKLERİ

Sade bir tasarım anlayışıyla geliştirilen akıllı telefonun ön yüzünde hap şeklinde bir çentik, sağ kenarında ise özel bir deklanşör tuşu bulunuyor.

Cihazın 6.6 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 6.500 nit tepe parlaklığı ile üst düzey bir görsel deneyim vadediyor.

Performansını MediaTek Dimensity 7100 Elite işlemcisinden alan telefon, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama seçeneği sunuyor.

Donanımın en iddialı parçası olan 6.520 mAh kapasiteli devasa batarya ise 45W hızlı şarj desteğiyle kesintisiz bir kullanım hedefliyor.

Dikdörtgen modüle yerleştirilen arka kamera sistemi, 108 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel ultra geniş açı lensinden oluşurken ön tarafta 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor.

IP66 su ve toza dayanıklılık sertifikasıyla öne çıkan telefon, Slovakya'da 300 euro, Malezya'da ise 330 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.