AA & Ensonhaber

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla, Bayraktar AKINCI TİHA’nın MURAD AESA Radarı ile gerçekleştirdiği test uçuşunu duyurdu ve bu heyecan verici anın videosunu takipçileriyle paylaştı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise sosyal medya üzerinden "MURAD AESA Radar + Bayraktar AKINCI TİHA = Gökyüzünde oyun değiştirecek milli ikili" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya dair yaptığı açıklamada, bu önemli gelişmeyi değerlendirdi:

Bayraktar AKINCI TİHA'nın, ASELSAN MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla savunma sanayiimizde çığır açan bir başarıya daha imza atılmış oldu. Artık İHA'larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Baykar ve ASELSAN olmak üzere tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum.

HAVA OPERASYONLARINDA ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAK

Harp ortamındaki dinamik değişimlere ve gelişen tehditlere karşı etkili bir şekilde mücadele edebilmek için modern muharip uçaklar, AESA teknolojisine sahip radarlarla donatılmaktadır.

MURAD 100-A, AESA mimarisi sayesinde son derece çevik elektronik hüzme yönlendirme yeteneği sunar ve aynı anda hava-hava ile hava-yer angajmanları gerçekleştirme kabiliyeti ile çok fonksiyonlu bir atış kontrol radarı olarak tasarlanmıştır.

Son yıllarda savaş alanlarındaki insansız hava araçlarının artan rolü göz önünde bulundurulduğunda, MURAD 100-A Radarı, hem muharip jet uçakları hem de İHA'lar için kritik bir öneme sahiptir. Bu radar, hava operasyonlarında üstünlük sağlamak ve etkinliği artırmak için tüm hava araçları için vazgeçilmez bir teknoloji haline gelmektedir.