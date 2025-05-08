AA & Ensonhaber

Baykar tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı Bayraktar AKINCI, ROKETSAN’ın TEBER-83 güdüm kitiyle gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kritik teste ait görüntüler, Baykar’ın X (eski Twitter) platformundaki resmi hesabından kamuoyuyla paylaşıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de testin ardından sosyal medya üzerinden bir değerlendirmede bulundu. AKINCI’nın milli mühimmat entegrasyonuna dair attığı bu önemli adımın, Türkiye'nin hava gücünü daha da pekiştirdiğini belirten Görgün, "Gök Vatan'ın caydırıcı gücüne yeni bir halka daha eklendi. Bu başarı, Baykar ve ROKETSAN mühendislerinin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki kararlılığını bir kez daha sahada ispatlamıştır" dedi. Görgün, mesajında "Yüksek teknoloji, tam isabet, yerli akıl. Baykar ve ROKETSAN'ı gönülden kutluyorum." ifadelerine de yer verdi.

AKINCI'NIN MİLLİ MÜHİMMAT ENTEGRASYONU DERİNLEŞİYOR

Mart ayında 100 bin uçuş saatine ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bırakan Bayraktar AKINCI, yerli ve milli mühimmatlarla donatılmaya devam ediyor. TEBER-83 ile yapılan başarılı test, bu kapsamda entegrasyonu sağlanan en yeni mühimmat oldu.

Bugüne dek AKINCI platformuyla MAM-L, MAM-T, TOLUN, TEBER-81/82, LGK-81/82, HGK-82, Gökçe ve Gözde güdüm kitleri, İHA-230 süpersonik füze ile lazer ve TV arayıcı başlıklı İHA-122 füzesi ve ÇAKIR seyir füzesi gibi birçok milli silah sistemi başarıyla test edildi. Bu mühimmatların entegrasyonu, Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları alanında ulaştığı yetkinliği gözler önüne seriyor.

Öte yandan Bayraktar AKINCI, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de aktif şekilde görev yapıyor. Şimdiye dek 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzalanan platform, Türk savunma sanayisinin küresel alandaki yükselişinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.