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    Bayraktar kardeşler, Aliyev ile görüştü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı kabul etti.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 02:25
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    Bayraktar kardeşler, Aliyev ile görüştü

    Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’in tanıtım toplantısı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

    SELÇUK BAYRAKTAR: "ZAFERE ULAŞANLAR, SABREDENLERDİR"

    Aliyev tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, “Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir” dedi.

    Bayraktar kardeşler, Aliyev ile görüştü #1

    Bayraktar kardeşler, Aliyev ile görüştü #2


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