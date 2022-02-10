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Bayraktar kardeşler, Aliyev ile görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı kabul etti.
- İHA
- 10.02.2022 - 02:25
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’in tanıtım toplantısı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldikleri Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
SELÇUK BAYRAKTAR: "ZAFERE ULAŞANLAR, SABREDENLERDİR"
Aliyev tarafından kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, “Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir” dedi.