Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini geride bıraktı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamlayarak rekor kırdı.

Baykar Savunma tarafından askeri ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

200 BİN SAAT GÖKYÜZÜNDE KALDI

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı, 200 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

2014 YILINDA TSK ENVANTERİNE GİRMİŞTİ

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 2014'te TSK'nın envanterine girdi.

2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE KULLANILIYOR

Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından da yakından takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasının da önünü açtı.

Böylelikle Türk savunma sanayisinin en önemli adımlarından biri atıldı.

UKRAYNA VE KATAR'A İHRAÇ EDİLDİ

Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2'ler, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar'a ihraç edildi. Milli SİHA'ya ilgi duyan başka ülkelerle de görüşmeler devam ediyor.

Bayraktar TB2, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı deneme uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirmeyi başarmıştı..

Türk havacılık tarihinde 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 200 bin saatlik uçuşla Türk havacılık tarihinde bu kadar uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden ilk hava aracı unvanını da kazandı.