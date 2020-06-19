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    Bayraktar TB2 İHA, yangınlara karşı ormanları gözleyecek

    Bayraktar TB2 İHA, yangınlara karşı ormanları gözleyecek

    Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak orman yangınlarına karşı gözetleme yapacak.
    • İHA
    • 19.06.2020 - 06:10
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    Bayraktar TB2 İHA, yangınlara karşı ormanları gözleyecek

    Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2 İHA’nın orman yangınlarına karşı da 7/24 uçarak gözetleme yapacağını açıkladı.

    361 YANGIN KULESİNİN GÖREVİNİ YAPACAKLAR

    Selçuk Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak, 3,5 milyon hektar ormanlık alanı, 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek. Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz."

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