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- Bayraktar TB2 İHA, yangınlara karşı ormanları gözleyecek
Bayraktar TB2 İHA, yangınlara karşı ormanları gözleyecek
Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak orman yangınlarına karşı gözetleme yapacak.
- İHA
- 19.06.2020 - 06:10
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2 İHA’nın orman yangınlarına karşı da 7/24 uçarak gözetleme yapacağını açıkladı.
361 YANGIN KULESİNİN GÖREVİNİ YAPACAKLAR
Selçuk Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak, 3,5 milyon hektar ormanlık alanı, 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek. Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz."