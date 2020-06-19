Bayraktar TB2 İHA, yangınlara karşı ormanları gözleyecek

Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak orman yangınlarına karşı gözetleme yapacak.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2 İHA’nın orman yangınlarına karşı da 7/24 uçarak gözetleme yapacağını açıkladı.

361 YANGIN KULESİNİN GÖREVİNİ YAPACAKLAR

Selçuk Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak, 3,5 milyon hektar ormanlık alanı, 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek. Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz."