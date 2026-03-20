Bayramda gelen sahte SMS'lere dikkat: İşte dolandırıcılardan korunmanın yolları

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte dijital dünyada yaşanan hareketlilik, siber dolandırıcıların iştahını kabartmaya başladı.

Özellikle bu dönemde yoğunlaşan online alışverişler ve artan yardım faaliyetleri, kullanıcıları siber saldırılara karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Uzmanlar, bayram hazırlıkları kapsamında yapılan işlemlerin güvenliğine dair kritik uyarılarda bulunuyor.

Dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen bağış ve alışveriş trafiği, dolandırıcılık vakalarının en çok görüldüğü alanların başında geliyor.

SAHTE SMS VE BAĞIŞ SİTELERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Siber güvenlik uzmanları, vatandaşların telefonlarına gelen kısa mesaj içerisindeki linklere karşı son derece temkinli olması gerektiğini vurguluyor.

Bayramın getirdiği manevi atmosferi suistimal eden suçlular, gerçek yardım kuruluşlarını birebir taklit ederek sahte internet siteleri kuruyor.

Bu tarz tuzaklara düşen binlerce kişi, bağış yapma amacıyla girdikleri platformlarda kredi kartı bilgilerini dolandırıcıların ellerine teslim ediyor.

Geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren sahte web siteleri, yasal kurumların adını kullanarak kullanıcıların finansal verilerini ele geçirmeyi başardı.

E-TİCARET SİTELERİNDEKİ CAZİP İNDİRİMLERE DİKKAT

Bayram hediyeleri ve diğer alışveriş ihtiyaçları için düzenlenen sahte kampanyalar, siber korsanlar için en etkili silahlardan biri olarak öne çıkıyor.

Gerçek dışı fiyatlarla cazip teklifler sunan sahte e-ticaret siteleri, tüketicileri maddi zarara uğratmak amacıyla ağlarını örüyor.

Banka, e-ticaret devi veya tanınmış kurumlar gibi görünen sahte e-postalar ve kısa mesajlar, kullanıcıları doğrudan zararlı web sayfalarına yönlendiriyor.

Banka adıyla gönderilen içeriklerin pek çok kişinin hesap bilgilerinin çalınmasına neden olduğu bilinen bir gerçek.

DİJİTAL GÜVENLİK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

E-posta yoluyla gelen çok avantajlı bir teklife dair bağlantı alırsanız, bu linke tıklamadan önce mutlaka doğruluğunu kontrol edin.

İlgili internet sayfasına doğrudan yasal web adresi üzerinden erişim sağlamak, sizi büyük bir riskten kurtaracaktır.

Online alışverişleriniz için limitini kendinizin belirlediği özel bir kart edinmeyi veya bankaların sunduğu sanal kart hizmetlerini kullanmayı tercih edin.

Bu kartların üzerinde yüksek miktarlarda bakiye bulundurmamak, olası bir veri sızıntısında kaybınızı minimuma indirecektir.

Alışveriş yapacağınız platformların yalnızca resmi adreslerini kullanın ve başka sayfalardan yönlendirildiğiniz sitelerin URL yapılarına dikkatle bakın.

Eğer resmi satıcıdan farklı bir adres görüyorsanız, sunulan teklifi ana web sayfası üzerinden tekrar teyit edin.

Kullanıcıları kimlik avı girişimlerine karşı önceden uyaran davranış tabanlı güvenlik çözümlerini cihazlarınızda aktif tutun.

Anti-phishing teknolojileri, sahte bir sayfayı ziyaret etmeye çalıştığınızda sizi uyararak kişisel verilerinizin korunmasına yardımcı olur.

ŞİFRELERİNİZİ GÜVENDE TUTUN

Aynı parolayı farklı platformlarda veya birden fazla hizmette kullanmaktan kesinlikle kaçının.

Şifrelerden birinin ele geçirilmesi durumunda, tüm hesaplarınızın aynı anda tehlike altına girmesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.

Karmaşık ve güçlü şifreleri hatırlamakta zorluk yaşıyorsanız, güvenilir şifre yöneticisi uygulamalarından destek alabilirsiniz.

Bu araçlar hem güvenliğinizi artırır hem de her hesap için farklı ve zorlu şifreler oluşturmanızı kolaylaştırır.

Ödeme aşamasında yaşanabilecek hırsızlık olaylarını engellemek adına 3D Secure sistemini destekleyen siteleri tercih etmelisiniz.

Ayrıca alışveriş yapacağınız sitenin SSL veya SET gibi uluslararası güvenlik standartlarına sahip olup olmadığını mutlaka denetleyin.

Kaynağını bilmediğiniz hiçbir kısa mesajın içerisindeki bağlantıya tıklamayın ve bu tür mesajları telefonunuzdan vakit kaybetmeden silin.

İnternet taahhüdünüzün bittiği gibi bahanelerle sizi arayan güvenmediğiniz numaralara itibar etmeyin ve bu kişileri engelleyin.