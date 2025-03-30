Bayramda gelen sahte SMS'lere dikkat: İşte siber saldırılardan korunmanın yolları

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Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, hem geleneksel bayram hazırlıkları hem de dijital platformlardaki hareketlilik artıyor.

Ne yazık ki, bu durum siber dolandırıcılar için de yeni fırsatlar yaratıyor. Özellikle online alışveriş ve bağış işlemlerinde yaşanan artış, dolandırıcılık vakalarının da yükselmesine neden oluyor.

SAHTE SMS'LERE DİKKAT

Siber güvenlik uzmanları, vatandaşları bayram öncesinde ve bayram süresince dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Uzmanlar, özellikle sahte SMS'lerle gönderilen linkler konusunda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

SAHTE BAĞIŞ SİTELERİNE KARŞI UYANIK OLUN

Bayram döneminde artan hayırseverlik duyguları, sahte bağış sitelerinin sayısında da artışa yol açıyor.

Dolandırıcılar, gerçek yardım kuruluşlarını taklit ederek, bağış yapmak isteyenlerin kredi kartı bilgilerini çalmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan vakalar, bu tür dolandırıcılıkların ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seriyor. Örneğin, "Yardım Elini Uzat" adlı sahte bir web sitesi, gerçek bir yardım kuruluşunu taklit ederek binlerce kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirdi.

SAHTE E-TİCARET SİTELERİNE DİKKAT

Bayram alışverişlerinde cazip indirimler sunan sahte e-ticaret siteleri de büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bu siteler, bayram hediyeleri ve diğer ihtiyaçlar için sahte kampanyalar düzenleyerek vatandaşları dolandırıyor.

SAHTE E-POSTA VE SMS'LERE İTİBAR ETMEYİN

Siber suçlular, sahte e-posta ve SMS'lerle de vatandaşları hedef alıyor. Bankalar, e-ticaret siteleri veya yardım kuruluşları gibi görünen bu mesajlar, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirerek kişisel ve finansal bilgileri çalmayı amaçlıyor.

Banka adını kullanarak gönderilen sahte e-postalar, birçok kullanıcının hesap bilgilerinin ele geçirilmesine yol açıyor.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

E-posta yoluyla harika bir teklife giden bir bağlantı alırsanız, bağlantıya tıklamadan önce kontrol ettiğinizden emin olun. Varsa, internet sayfasına doğrudan yasal web sitesi üzerinden erişin.

Çevrimiçi alışverişler için kendinize özel bir kart alın ve üzerinde büyük meblağlar tutmayın. Bankaların sanal kart hizmetini de kullanabilirsiniz.

Yalnızca resmi sitelerden alışveriş yapın ve diğer açılış sayfalarından onlara yönlendirilirseniz web adreslerine dikkat edin.

Resmi satıcıdan farklılarsa, yeniden yönlendirildiğiniz teklife resmi web sayfasından bakarak kontrol edin.

Bir kimlik avı web sayfasını ziyaret etmeye çalıştığınızda sizi bilgilendirecek olan davranış tabanlı anti-phishing teknolojilerine sahip güvenlik çözümleri kullanın.

Aynı parolayı farklı web siteleri veya birden fazla hizmet için asla kullanmayın. Çünkü biri çalınırsa tüm hesaplarınız savunmasız hale gelecektir.

Hatırlama zorluğuyla yüzleşmek zorunda kalmadan güçlü şifreler oluşturmak için şifre yöneticileri kullanın.

Ödeme sırasında hırsızlık ve sahtekârlık olaylarının önüne geçebilmek için 3D Secure adı verilen ödeme sistemlerini tercih edin.

Alışveriş yapılacak sitenin SSL veya SET gibi güvenlik standartlarına sahip olduğundan emin olun.

Güvenmediğiniz hiçbir SMS'teki bağlantılara tıklamayın ve bu tür SMS'leri hemen silin.

Güvenmediğiniz numaralardan gelen "internet taahhütünüz bitti" gibi çağrılara inanmayın ve bu numaraları engelleyin.