Bazı Android uygulamalar kendi kendine çöküyor: İşte nedeni

Bazı Android uygulamalar kendi kendine çöküyor: İşte nedeni

Android kullanıcıları son günlerde uygulamalarında çökme yaşıyor. Google, hatanın Android System Webview'dan kaynaklandığını kabul etti.

Son günlerde Android akıllı telefon kullanıcıları, bazı uygulamaların zaman zaman kendiliğinden çöktüğünü rapor ediyor.

Bazı kullanıcılar, çöken uygulamaların bir daha açılmadığını dile getirirken, bazı kullanıcılar ise uygulama içerisinde belirli bir yere dokunduklarında çökme problemi yaşadığını söylüyor.

SORUN ANDROID WEBVIEW KAYNAKLI

Konuyla ilgili açıklama yapan Google, Android telefonlara ön yüklü bir şekilde gelen "Android System WebView" uygulamasının çökmelere neden olduğunu söyledi.

Sorun yaşayan kullanıcıların WebView'ın son güncellemesini kaldırabileceklerini söyleyen Google mühendisleri, düzeltmenin yapılmasının ardından yeni bir güncelleme yayınlanacağını, bu güncellemeyle sorunun ortadan kaldırılacağını söyledi.





WEBVIEW KAYNAKLI ÇÖKME SORUNLARI NASIL GİDERİLİR

İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz. Birincisi uygulamayı telefondan kaldırıp yeniden yüklemek, ikincisi ise geçici olarak durdurmak.

Adım #1: Öncelikle Google Play Store'a gidin ve arama kısmına "Android Sistem WebView" yazın. Buradan uygulamayı kaldırmayı veya yeniden yüklemeyi deneyin. Eğer ekranda kaldırma seçeneği yoksa ikinci adıma geçin.

Adım #2: Telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin ve buradan Uygulamalar seçeneğine dokunun.

Uygulamalar listesinde Android System WebView'ı bulun, eğer listede yoksa sağ üstteki üç noktalı menüden "Sistem uygulamalarını göster" seçeneğine dokunun.

Şimdi yeniden Android System WebView'ı bulun ve üzerine dokunun. Buradan uygulamayı durdurabilir veya güncellemeleri kaldırabilirsiniz.



