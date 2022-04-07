Beyaz Saray: Çip krizi ABD ekonomisinde tarihi hasara neden olabilir

Beyaz Saray, yarı iletken tedariklerinde yaşanacak önemli bir kesintinin, ABD ekonomisinde tarihi hasara neden olabileceğini düşünüyor.

Koronavirüs nedeniyle son aylarda otomotiv sektöründe parça ve çip tedarik sorunları yaşanıyor ve henüz bu sorun çözülebilmiş değil.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, tedarikteki sıkıntılar giderek büyüdü.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Beyaz Saray endişeli

Küresel çip arzının talebin altında kalması, Beyaz Saray’ı ve Kongre’yi harekete geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da aksayan tedarik zincirleri nedeniyle daha da ağır hale gelen çip kıtlığını sık sık yetkililerle görüşüyor.

Gizli brifing düzenlendi

Geçtiğimiz çarşamba günü Beyaz Saray'da, yarı iletken üretimini sübvanse etmek için 52 milyar dolarlık finansman sağlamak ve çip krizinin Amerikan ekonomisine yönelik olası büyük riskleri hakkında gizli bir brifing düzenlendi.

Ticaret Sekreteri Gina Raimondo, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi isimlerin katıldığı toplantıda, "Amerika'da yarı iletkenlere yatırım yapmanın acil ihtiyacı" tartışıldı.

"ABD ekonomisinde tarihi hasara neden olabilir"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Yarı iletken tedarikimizde önemli bir kesinti, ABD ekonomisindee tarihi hasara neden olabilir. Üstelik olası hasar, şu anda Amerikan otomobil endüstrisi üzerindeki çip kıtlığının etkisinden çok daha büyük olacak.

Bu durum, teknolojik rekabet gücümüzü ve küresel olarak rakiplere karşı askeri avantajlarımızı zayıflatabilir." ifadeleri kullanıldı.

"Riskler çok büyük"

ABD Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, ABD ekonomisinin ciddi bir aksamayla karşı karşıya kalacağı konusunda "Riskler çok büyük." dedi.

Brian Deese, ABD'nin çip üretimine özel sektör yatırımının yeterli olmadığını ve mevcut ABD tedarik zinciri güvenlik açıklarıyla ilişkili riskleri azaltmak için daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini düşünüyor.

Biden yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1990 yılında tüm çiplerin yaklaşık yüzde 40'ını ürettiğini, bugün ise küresel üretimin yalnızca yüzde 12'sinin ABD'de üretildiğini söylüyor.

Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili bir açıklama yapan Joe Biden, ABD'nin yarı iletken ve pil gibi alanlarda "agresif" bir şekilde yatırım yaptığını belirterek, "Çin ve dünyanın geri kalanı beklemiyor, Amerikalıların beklemesi için hiçbir sebep yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin mikroçip üretimi alanında en çok tedarik yaptığı ülke olan Tayvan'a, gelecekte Çin tarafından yapılacak bir müdahale, ABD'yi zor durumda bırakabilir.

Bu nedenle ülke, yerli çip üretimine her zamankinden daha fazla odaklanmış durumda. Ülkenin en üst düzey askeri birimi Pentagon, gelecekte kullanılacak mikroçiplerin ABD'de üretilmesi için Intel gibi çip devleriyle anlaşmalar yapıyor.