Bilgisayar gibi tablet isteyenlere: HUAWEI MatePad Pro 13.2 incelemesi

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Teknoloji dünyasının önde gelen markalarından HUAWEI, yeni tableti MatePad Pro 13.2 ile büyük ekran deneyimini hafif ve taşınabilir bir tasarımla birleştirerek üretkenlik ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

Bu incelememizde, cihazın ekran kalitesinden klavye ve M-Pencil performansına, pil ömründen çoklu görev yeteneklerine kadar tüm özelliklerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

HUAWEI MatePad Pro 13.2, 13,2 inçlik Flexible OLED PaperMatte ekranıyla sektörün en yüksek ekran-gövde oranını (yüzde 94) sunuyor.

2,8K çözünürlüğü ve 144 Hz yenileme hızı ile akıcı bir görsel deneyim sağlıyor. Ekranın HDR Vivid desteği sayesinde yüksek kontrast ve parlaklık seviyeleri ile HDR içerikler oldukça etkileyici görünüyor.

Göz konforu açısından da cihaz oldukça iddialı. SGS Low Visual Fatigue 2.0, TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 ve TÜV Rheinland Reflection Free sertifikaları ile uzun süreli kullanımda gözleri yormayan bir deneyim sunuyor.

PaperMatte teknolojisi, ışık girişiminin yüzde 99’unu engelleyerek yansımaları minimuma indiriyor. Güneş ışığı altında yapılan testlerde ekranın parlama yapmadığını ve renk doğruluğunu koruduğunu gözlemledik.

KLAVYE VE KALEM DENEYİMİ

HUAWEI’nin yeni nesil Akıllı Manyetik Klavyesi, dizüstü bilgisayar seviyesinde bir yazım deneyimi vadediyor.

1,5 mm tuş hareketi, geniş dokunmatik yüzey ve ergonomik tuş yapısı ile uzun süreli yazım testlerinde rahat bir kullanım sunduğunu gördük. Klavyenin hafif ve taşınabilir olması, onu mobil kullanıcılar için ideal kılıyor.

M-Pencil (3. nesil) ise 16.384 basınç algılama seviyesi ile gerçek bir kalem hissiyatı sağlıyor. Özellikle çizim ve not alma uygulamalarında hassas basınç algılama özelliği sayesinde çizgi kalınlıklarını ayarlamak ve detayları yakalamak oldukça kolay.

Huawei Notes ve GoPaint uygulamaları ile yapılan testlerde kalemin düşük gecikme süresi ve pürüzsüz yazım deneyimi dikkat çekti.

ÇOKLU GÖREV VE ÜRETKENLİK

MatePad Pro 13.2, çoklu görevlerde oldukça başarılı. Huawei Notes uygulaması üzerinden aynı anda birden fazla not açmak ve bölünmüş ekran özelliğini kullanmak, verimli bir çalışma deneyimi sunuyor.

MagicOS ile gelen çoklu pencere modu sayesinde, aynı anda birden fazla uygulama kullanmak oldukça akıcı ve hızlı.

PİL PERFORMANSI VE HIZLI ŞARJ

10.100 mAh kapasiteli batarya, uzun süreli kullanım için yeterli güç sunuyor. 1080P video oynatma testinde cihazın yaklaşık 12 saatlik bir pil ömrü sunduğunu gözlemledik.

SuperCharge teknolojisi ile 40 dakikada yüzde 80, 65 dakikada ise yüzde 100 şarj olması, yoğun kullanım senaryolarında büyük bir avantaj sağlıyor.

SES VE KAMERA

Tablet, güçlü hoparlörleri ile yüksek ses seviyelerinde bile net bir ses deneyimi sunuyor. Harman Kardon destekli ses sistemi, dengeli bas ve tizleri ile müzik ve video deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü bir kamera, arka tarafta ise 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor.

Arka kameranın belge tarama özellikleri oldukça başarılı ve yapay zeka destekli eğrilik düzeltme ile belge çekimlerini optimize ediyor.

Ön kamera ise video görüşmelerde iyi bir görüntü kalitesi sunarken, ekran koruma AI desteğiyle de dikkat çekiyor.

SON SÖZLER

HUAWEI MatePad Pro 13.2, büyük ekranı, gelişmiş PaperMatte teknolojisi, güçlü donanımı ve üretkenliği artıran aksesuarlarıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Hafif ve ince yapısıyla taşınabilirliği ön planda tutarken, güçlü donanımı ile profesyonellerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayı başarıyor.

Eğer büyük ekranlı, güçlü ve taşınabilir bir tablet arıyorsanız, MatePad Pro 13.2 kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir seçenek.

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