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    Bilim adamlarına göre uzaylılar, kuantum fiziği ile iletişim kuruyor

    Bilim insanlarının araştırmaları, uzaylıların kuantum fiziği aracılığıyla insanlarla iletişim kuruyor olabileceklerini ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2022 - 00:12
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    Bilim adamlarına göre uzaylılar, kuantum fiziği ile iletişim kuruyor

    Bilim insanlarının çalışmaları her geçen gün uzaylılar hakkında yeni gelişmeleri gündeme getiriyor.

    Son araştırmalara göre uzaylıların kuantum fiziği aracılığıyla iletişim kurabileceği muhtemel.

    Uzaylılar kuantum fiziğiyle iletişim kuruyor olabilir

    Bununla birlikte, kuantum iletişimini Dünya'da bir gerçeklik haline getirmek için çabalar devam ediyor. Araştırmacılar, kuantum mekaniğinin, bilgi transferini doğal olarak normal sistemlerden daha hızlı ve daha güvenli hale getirecek belirli özellikler sağladığını söylüyor.

    Physical Review D adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni çalışmanın yazarlarına göre ise, kuantum ağları kurulmadan önce üstesinden gelinmesi gereken en büyük engellerden birini, onların çok kırılgan ve girişime açık olmaları alıştırıyor. Son çalışmaya göre ise  bu tür ağlar parçalanmadan uzayda uçabiliyor ve uzaylı iletişimini mümkün kılıyor.

    Araştırmanın baş yazarı olan  Edinburgh Üniversitesi'nden teorik fizikçi Arjun Berera ve meslektaşı Jaime Calderón-Figueroa, potansiyel uyumsuzluğu (kuantum durumunun parçalanması) kontrol etmek için X-ışınlarının uzay boşluğu boyunca hareketi üzerine hesaplamalar yaptı.

    Mesaj Samanyolu galaksisinden daha uzun yol kat edebilir

    Araştırmacılar, kuantum parçacıkları olarak fotonların (ışık parçacıkları) kullanılmış olsaydı, en azından yüz binlerce ışık yılı boyunca hareket edebileceklerini ve tüm Samanyolu galaksisinden daha büyük bir mesafe boyunca yol alabileceklerini belirledi.

    Bilim insanlarına göre bu durumun nedenini ise kısmen uzaydaki ortalama madde yoğunluğunun Dünya'dakinden çok daha az olması olduğunu belirtti.

    Bilim adamlarına göre uzaylılar, kuantum fiziği ile iletişim kuruyor #1

    Dünya dışı yaşam formlarını aramak için yeni yol

    Çalışmanın yazarları, "Fotonların aracılık ettiği kuantum iletişiminin, özellikle elektron kütlesinin altındaki X-ışını bölgesindeki fotonlar için, yıldızlararası mesafeler boyunca kurulabilmesi akla yatkındır" diye yazdı.

    Diğer taraftan, Berera uzaylı yaşam formlarının birbirleriyle konuşmak veya insanlarla  iletişime geçmek için kuantum ağlarını kullanıyor olmalarının bir teori olduğunu, ancak bilim insanlarına dünya dışı yaşamı araştırmak için yeni bir yol sunduğunu söyledi.

    Berera, bir kuantum sinyali ile mümkün olan "önemli miktarda bilgi aktarımının", onu kozmostaki herhangi bir dünya dışı zeka için çekici hale getireceğini belirtti. Fakat, bunu çözmek için tam olarak işleyen bir kuantum bilgisayar gerekeceğini söyledi.

    Berera, “Kuantum ağlarıyla iletilen bilgi ışık hızından daha hızlı seyahat edemez, bu nedenle mesajların  hedeflerine ulaşması birkaç yıl alabilir” diye konuştu.

    "Klasik iletişimin yanı sıra kuantum iletişimini de ekleyebiliriz"

    Sonuç olarak çalışmanın yazarları “Bu bulgulara dayanarak, uzaylıların birbirleriyle sohbet etmelerinin veya belki de kendilerini insanlara tanıtmaya çalışıyor olmalarının olası yollarına klasik iletişimin yanı sıra kuantum iletişimini de ekleyebiliriz. Prensipte, astrofizik bir vücuttan gelen bir kuantum sinyalini veya hatta dünya dışı bir uygarlıktan gelen akıllı bir sinyali tespit etmek mümkün olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

    Bilim adamlarına göre uzaylılar, kuantum fiziği ile iletişim kuruyor #2


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