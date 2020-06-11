Bilim insanları 15 trilyon atomu birleştirdi

Bilim insanları, "kuantum dolanıklığı" adı verilen fenomeni test etmek üzere 15 trilyon atomu sıcak gaz karışımında birleştirmeyi başardı.

İspanya'daki Foton Bilimi Enstitüsü'nden (ICFO) araştırmacılar, "kuantum dolanıklığı" adı verilen fenomeni test etmek üzere 15 trilyon atomu sıcak gaz karışımında birleştirdi.

Deney için küçük bir cam tüp içinde buharlaştırılmış rubidiyum ile durağan haldeki nitrojeni 177 dereceye kadar ısıtan bilim insanları, tüp içinde ışık-atom etkileşimlerini ölçerek rubidyum gaz bulutlarında kaotik halde dolaşan atomların dönüş ve birbirine bağlanma hareketlerini inceledi.

KUANTUM DOLANIKLIĞI GÖZLEMLENDİ

Bilim insanları bu sıcak ve kaotik karışım içinde saniyenin binde biri süre içinde, kuantum dolanıklığının gözlenebileceği, atomların çarpışmalarla birbirine aktarılan dönüşlerinin sıfır toplamlı olduğu makroskopik dönüş hali yaratmayı başardı.

Deneyde, atomların etkileştiği sıcak karışım içinde, saniyenin binde biri kadar sürede 15 trilyon atom birbirine bağlandı.

Araştırmaya önderlik eden Çinli araştırmacı Jia Kong, dolanıklık fenomeninin kuantum teknolojilerinin en ilginç yönlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Dolanıklıkla bağlantılı kuantum teknolojileri bugüne kadar yalnızca düşük sıcaklık ortamında uygulanıyordu, soğuk atomik sistemde olduğu gibi. Bu durum dolanıklık hallerinin teknolojiye uyarlanmasını olanaksız kılıyordu.

Bu yüzden dolanıklıklığın sıcak ve kaotik ortamda istikrarlı şekilde yaratılıp yaratılamayacağı ilginç bir soruydu. Çalışmamız, dolanıklığın sıcak ve kaotik ortamın tesadüfi müdahaleleri tarafından bozulmadan gerçekleşebildiğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

KUANTUM DOLANIKLIĞI NEDİR

Kuantum fiziğine göre iki benzer parçacık birbiri ile eş zamanlılığa sahiptir. Bu parçacıklar ayrı yerlerde, birbirlerinden çok uzak mesafelerde olsalar dahi birinde olan bir durum diğerini de aynı şekilde etkiler. Bu duruma, kuantum dolanıklığı (kuantum dolaşımı) denir.