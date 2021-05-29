Bilim insanları, en büyük karanlık madde haritasını çıkardı

Bilim insanları, yapay zeka teknolojilerini kullanarak en büyük ve kapsamlı karanlık madde haritasını oluşturdu.

Astronomik araştırmalar yürüten Dark Energy Survey, yapay zeka teknolojilerini kullanılarak 100 milyon galaksinin görüntülerini analiz etti.

Araştırmacılar, Şili’deki Victor M Blanco teleskobu yardımıyla galaksilerden elde edilen veriler ile karanlık maddelerin evrendeki dağılımını gösteren en ayrıntılı ve en büyük haritayı çıkardı.

Bilim insanları, ışığı kırmadığı veya yansıtmadığı için görünür olmayan ve diğer maddeler üzerindeki etkisi yalnızca kütle-çekim etkisiyle tespit edilebilen karanlık madde parçacıklarının, sanılanın aksine evrende daha düzgün ve yayılmış şekilde olduğunu gözlemledi.

Bilim insanları, çalışmanın evrenin nasıl oluştuğunu ve evrimleştiğini anlamaya katkı sağlayacağını belirtti.

KARANLIK MADDE NEDİR

Karanlık madde, evrendeki maddenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan teorik bir madde türüne verilen addır.

Evreni gözlemleyen gök bilimciler, galaksilerin parçalanması gerektiğini düşünüyor, çünkü bu yapıları bir arada tutmaya yetecek kadar yer çekimi üretecek kütleye sahip değiller.

Ancak bilim insanları, galaksilerin parçalanmasına engel olacak kadar yer çekimi üretebilen görünmez bir kütlenin varlığına inanıyor. İşte bu görünmeyen kütleye de karanlık madde deniyor.

Karanlık maddenin ışığı hiçbir zaman ışığı yaymaması, soğurmaması veya yansıtmaması, onu gözlemlemeyi neredeyse imkansız hale getiriyor.

Herhangi bir elektromanyetik radyasyon yaymadığı için, karanlık madde ancak yerçekimi etkisinden dolayı tespit edilebiliyor.

Evrendeki toplam madde miktarının yaklaşık yüzde 84'ünün karanlık madde olduğu düşünülüyor.