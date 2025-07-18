Bilim insanları, ilk kez bir güneş sisteminin doğuşunu gözlemledi

Bilim dünyasında çığır açan bir keşifle, gök bilimciler ilk kez yeni bir gezegen sisteminin doğumuna tanıklık etti.

Orion Bulutsusu'nda 1.300 ışık yılı uzaklıkta yer alan HOPS-315 adlı genç bir yıldızın etrafındaki toz ve gaz diskinin içinde yeni gezegenler oluşuyor.

KENDİ GÜNEŞ SİSTEMİMİZİN GEÇMİŞİNE BİR BAKIŞ

HOPS-315, henüz ilk yıllarında olan ve Güneş'imizin kütlesinin yüzde 60'ına sahip bir "turuncu cüce" yıldız olarak sınıflandırılıyor.

Bu benzerlikler, onu Güneş Sistemi'nin ilk yıllarını anlamak için potansiyel bir anahtar haline getiriyor ve bilim insanlarına göre, "Güneş Sistemi'miz henüz oluşmaya başladığındaki haline benzeyen bir sistem" görüyoruz.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR SÜREÇ

James Webb ve ALMA teleskoplarını kullanan ekip, yıldızın etrafındaki diskte, "gezegencikler" oluşturmak üzere bir araya gelen sıcak mineral konsantrasyonları buldu.

Michigan Üniversitesinden astrofizikçi Edwin Bergin, "Bu süreç daha önce hiçbir gezegen öncesi diskte veya Güneş Sistemi'miz dışındaki herhangi bir yerde görülmedi." diyerek bulgunun önemini vurguladı.